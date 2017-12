A Peveragno è di nuovo tempo di "Natale in Contrada"

E' tutto pronto, ormai, anche quest'anno per il "Natale in Contrada": la tradizionale manifestazione natalizia di Peveragno incentrata sui mestieri e sulla vita "di una volta" che è appuntamento attesissimo non solo dalla comunità, ma da tutta la provincia.

Come sempre Natale in Contrada avrà luogo nei giorni del 24 e 26 dicembre, con partenza quindi nella serata di oggi (a partire dalle 20) e conclusione con lo spettacolo pirotecnico del giorno di Santo Stefano, alle 22 circa. Nel corso della manifestazione si terranno due spettacoli teatrali, uno dell'associazione Gai Saber e un altro della Compagnia del Birun.

Grande spazio, ovviamente, alla degustazione di prodotti tipici lungo tutto il centro storico di Peveragno: nella parrocchia di Santa Maria, infine, si terrà il Presepe Vivente con una delle famiglie della comunità.

Contestualmente all'evento la viabilità locale verrà modificata come di seguito:

- Sarà vietata la sosta dei veicoli dalla mattinata di oggi sino alle 24 del 26 dicembre in Piazza Carboneri, in via G. di Clans, in via Guglielmo Abate, in Piazza S. Domenico, in via Professor Bonelli;

- Sarà vietata la sosta dei veicoli dalle 20 alle 24 in entrambi i giorni della manifestazione in via Roma e in via IV Novembre;

- Sarà vietato il transito dei veicoli dalle 13.30 alle 24 di entrambe le giornate in via Guglielmo Abate, in vicolo Tripoli, in Piazza Rocco Carboneri, in Piazza S. Domenico, in via Montrucco, in via Professor Bonelli, in via Luigi Meineri e in via Giordana di Clans;

- Sarà vietato il transito dei veicoli dalle 19 alle 24 di entrambe le giornate in via Piave, in vicolo Carrobio e in via Marconi;