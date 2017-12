Un bel sole risplende sul cuneese, nel giorno di Natale.

Scopriamo come trascorrere - tra immancabili pranzi ed abbuffate - questa giornata, con uno sguardo anche a domani, Santo Stefano...

"Gli ex voto della Grande Guerra”: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2018 a Sampeyre esposizione temporanea curata da Almerino de Angelis e Patrizia Panebianco. Orario: 16-19. Info: Museo storico etnografico, 0175.970022, 340.3170754, info@etnomuseosampeyre.it.

Il 26 dicembre, ad Andonno, si celebra la magica atmosfera del presepe vivente. Una tradizione che si è interrotta nel 2004 e che per 14 anni, grazie ad una grande profusione di forze da parte dei residenti e degli organizzatori, fin dalla prima edizione fu visitato da migliaia di persone. Per le sue scenografie e rappresentazione di antichi mestieri è un evento che tutti hanno sempre rimpianto, nutrendo la speranza che venisse di nuovo presentato. Info: +39 0171 976800 - info@parcoalpimarittime.it

A Valmala facile passeggiata con le racchette da neve sul monte San Bernardo (1.625m) con partenza dal Santuario di Valmala (1.379m). Ore 19.30: ritrovo dei partecipanti presso il noleggio del centro fondo e distribuzione e verifica equipaggiamento. Info: 347.9449253.

Peveragno magica nel periodo del Natale con "Natale in Contrada". Martedi 26 dicembre a partire dalle ore 19, rappresentazione della Natività, antichi mestieri con più di 400 figuranti, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli teatrali della Compagnia del Birùn “Il giardino del gigante” e lo spettacolo dell’Associazione Culturale Gai Saber “Angels, Pastres, Miracles”. Il tutto coronato alle ore 22 del 26 dicembre, dai fuochi d’artificio sulla Collina di San Giorgio. Info: Pro Loco Peveragno - prolocopeveragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it.

A Cavallermaggiore apre al pubblico il presepio storico e meccanico, giunto alla quarantunesima edizione e realizzato su una superficie di oltre 300 metri quadrati. Partendo da una struttura stabile, sono necessari circa 3 mesi di lavoro da parte di una decina di volontari. Le caratteristiche principali che lo rendono unico nel suo genere sono due: la prima è il fatto di potervi camminare al suo interno, potendo osservare da diverse angolature le varie ambientazioni e scene di vita del presepio. Info: www.presepecavallermaggiore.jimdo.com/.

La popolazione di Pianvignale, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Frabosa Sottana, ha organizzato anche quest’anno l'ormai tradizionale Presepe Vivente, che si svolgerà giovedì 29 dicembre e il 5 gennaio alle 21. Una ventina di abili artigiani e volontari del posto sta lavorando ormai dall’inizio di novembre per predisporre tutte le capanne, le casette, i forni e quant’altro. Info: 0174.244 481.

La suggestiva borgata di Prea, dove la gente parla ancora il dialetto del kye, fa da cornice il 26 dicembre ed il 5 gennaio a partire dalle ore 21 allo storico Presepe Vivente. Oltre 200 figuranti sono impegnati, con i loro costumi tradizionali, nella rappresentazione di 40 antichi mestieri. Info: 0174.624305.

Il 26 dicembre, presso il Cortile Arbinolo-Villani di Peveragno, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il giardino del gigante", prodotto dalla Compagnia del Birùn per la manifestazione ‘Natale in Contrada’ di Peveragno. Info: 334.8966480 - informazioni@compagniadelbirun.it - www.compagniadelbirun.it

Nel periodo natalizio CoopCulture propone a Saluzzo due momenti speciali di accoglienza e visita alla Castiglia. La visita guidata a partenza fissa in Castiglia si arricchisce delle delizie del nostro territorio in collaborazione con la caffetteria-ristorante La Castiglia.

Nelle due domeniche di vigilia, il 24 e il 31 dicembre, le visite guidate delle 15.30 e delle 16.30 dopo aver messo in luce la storia, gli avvenimenti e le curiosità che riguardano l’antica fortezza dei Marchesi di Saluzzo, avranno un momento conclusivo conviviale e all’insegna della golosità presso la caffetteria della Castiglia. La guida condurrà i partecipanti all’orientation e sui camminamenti di ronda, luoghi non visitabili in autonomia, e lo chef Luca Banchio, titolare del ristorante, preparerà per i partecipanti un dolce spuntino pre-natalizio con zabaione e biscotti. Informazioni e prenotazioni: 800.392789, saluzzo@coopculture.it.

Per l’ottavo anno consecutivo, grazie alla partecipazione di una cinquantina di figuranti, il Comune di Torre Mondovì ed i volontari della Protezione Civile, in collaborazione con il Circolo Comunale Endas di Torre Capoluogo con i ragazzi dell’Oratorio Parrocchiale, presentano il tradizionale Presepe Vivente lungo la storica via della Battagliera.

Dal 24 al 27 dicembre, rappresentazione del Presepe vivente anche a Costigliole Saluzzo. La narrazione viene rappresentata mediante l’utilizzo di “quadri” che, illustrando la “storia” della Natività, offrono agli spettatori l’opportunità unica di assistervi comodamente seduti e di emozionarsi immersi in una atmosfera coinvolgente di musiche, luci, costumi e narrazione. Posto a sedere a pagamento. Orari: 24 dicembre alle 22; 25 dicembre alle 18; 26 dicembre alle 18 ed alle 21; 27 dicembre alle 21. Info: 349.3176326, presepedicostigliole@gmail.com, www.presepedicostigliole.it.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2018 la magia della neve farà da cornice agli eventi e manifestazioni organizzate dall'Associazione Entracque Eventi in collaborazione con associazioni e operatori turistici locali. Info: 0171.978 616 - info@turismoentracque.it

Dal 24 dicembre al 31 gennaio 2018 Presepe artistico meccanico ad Isasca con narrazione, con casette in pietra e un paesaggio montano intorno alla Natività, scorci di vita quotidiana degli anni '60. Voci in italiano e in piemontese narrano la storia della nascita di Gesù. Visitabile dalle ore 9 alle 21. Info: 0175.567240.

A Cuneo, il 26 dicembre, il “Gioco della stella”. Giunto alla sua dodicesima edizione è diventato un appuntamento tradizionale del natale per vivere la festa in modo comunitario e condiviso: un momento per stare insieme e per riscoprire il Natale nei suoi aspetti fondanti di condivisione e di cultura popolare. Un pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, parole e teatro. L’ingresso a tutti gli spettacoli é gratuito e libero.

Il 26 e 30 dicembre, a Sampeyre torna il Presepe vivente: la cornice è il centro storico di Sampeyre, borgata alpina della Valle Varaita. Via Roma e Via Vittorio Emanuele saranno illuminate a notte dal cielo stellato, riscaldato qua e là dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che arderanno e riscalderanno la gente all'aperto.

Le torce a muro emaneranno lingue di fuoco facendo splendere le mura antiche di case, stalle e fienili che, per l'occasione, accoglieranno i personaggi della Sacra rappresentazione della Natività. Info: 0175.977148.

Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, la proposta di visita alla città di Saluzzo avrà per tema la Natività. L’originale percorso tematico si svilupperà nel centro storico e all'interno dei principali luoghi di culto. La guida metterà in evidenza i dipinti e le opere custodite fuori e dentro i musei della città alla ricerca della Natività e delle citazioni tratte dai Vangeli Apocrifi. Sarà un'occasione per poter visitare le chiese saluzzesi, abbellite con suggestive rappresentazioni della nascita di Gesù. Il tour natalizio terminerà con una gradita sorpresa per i partecipanti. La visita guidata partirà dalla biglietteria della Castiglia alle ore 14.30. Info e prenotazioni: 800.392789 - saluzzo@coopculture.it.

Il 26 dicembre escursione con racchette da neve in notturna con guida e musicista occitano, cena con piatti della tradizione Ritrovo ore 19.30 ad Entracque. Info: 0171.978 388, 347.9399046.

Dopo le abbuffate natalizie, a Santo Stefano, ecco una buona occasione per bruciare un po' di calorie! Il luogo spettacolare ce lo mette la valle Grana, l'itinerario lo studiamo noi, voi dovete solo vincere la pigrizia post abbuffata! L'escursione, con le racchette in caso di neve, oppure senza in caso di terreno asciutto, sarà una bella camminata sulle alture che uniscono la valle Grana e la valle Maira. Parleremo di stelle, di leggende, di cultura e soprattutto ci divertiremo insieme all'insegna della magia della notte in montagna! Siccome ci piace molto camminare, ma la conoscenza di un luogo passa anche attraverso le sue prelibatezze, a fine giro ci gusteremo la bontà della cucina locale presso la Trattoria del Castello. Ritrovo: Valgrana ore 18.30. Info: 388.9362815 - info.emotionalp@gmail.com

Dal 26 al 31 dicembre, a Sampeyre, mercatini di Natale allestiti sotto i portici di Piazza della Vittoria. Info: 0175,977148

A Robilante, il 26 dicembre, nel Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale (un luogo nel quale ci si può spaziare fra le numerose tradizioni robilantine; in particolare, in quelle riguardanti la fisarmonica, i balli popolari e l’arte dell’intaglio), si sono aggiunte, in centro a Robilante, due nuove realtà museali: il Museo Ferroviario (Ferroclub Cuneese), che ripercorre la storia della ferrovia Cuneo-Nizza attraverso cimeli funzionanti, plastici dinamici e fotografie d’epoca, ed il MUS.S.COM. (Museo del Suono e della Comunicazione), che riesce a regalare al visitatore un viaggio nell’evoluzione dei suoni e della comunicazione grazie a grammofoni, radio, mezzi di comunicazione ed allestimenti immersivi. Le tre strutture saranno aperte martedì 26 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18. Info: 0171.78101

A Vernante, dal 26 dicembre al 7 gennaio, la mostra “Sua Maestà Elena - donne di corte, donne di montagna”. L’allestimento dell’esposizione, che coincide casualmente con il recente rientro (venerdì 15 dicembre) da Montpellier (Francia) delle spoglie della regina Elena di Montenegro in Italia, a Vicoforte Mondovì, è stata realizzata dall’Ecomuseo della Segale nel 2016 per il Museo di Sant’Anna di Valdieri dove è rimasta sino a novembre scorso prima di una breve trasferta a Palazzo Cisterna, a Torino, in occasione delle celebrazioni dell’anniversario del 65° della morte della sovrana. Info: +39 0171 976806 - info@parcoalpimarittime.it