In coda per i farmaci a Santo Stefano: "Assenza di gestione reale della politica municipale"

Le cose cambiano: Cuneo oggi 26 dicembre portici di piazza Galimberti tra Arione e farmacia Vivalda ci sono persone in coda ed uno pensa sarà per le famose meringhe, poi si sofferma e scopre che è per entrare in farmacia.



Alcuni mi bloccano dicendomi : ma lei aveva sollevato il problema delle farmacie comunali, sono tutte chiuse è questo il risultato? Già! Vagli a spiegare che, tranne l'aver fatto risparmiare un botto di quattrini dello stipendio del manager allontanato per il resto nulla è cambiato ed io non siedo più sui banchi del consiglio comunale, non vogliono sentire ragione, insomma si avverte il disagio ed anche un po di rabbia.



Non ho titolo elettivo per rimediare ma all'attuale Sindaco, anche nella sua veste di autorità sanitaria locale comunico quanto segue: invece di discutere se i centri commerciali debbano o meno rimanere aperti nei festivi, ci si occupi di evitare che il servizio pubblico della salute, pagato dallo stato, si conceda il "lusso" di aprire un solo presidio in un capoluogo di provincia nel giorno di Santo Stefano.



E sia ben chiaro, non giriamoci intorno qui appare in tutta evidenza una assenza di gestione reale della politica municipale che oltre a non governare i turni, dovrebbe spiegare una volta per tutte quale funzione sociale svolgono le "quattro" farmacie comunali se poi si comportano come quelle private rimanendo chiuse.



Piercarlo Malvolti