Ritrovo natalizio annuale per i donatori di sangue Avis monregalesi

Sabato 23 dicembre 2017 alle ore 15,30 si è svolto il consueto ritrovo annuale dei donatori AVIS Monregalesi per lo scambio degli auguri di Natale e di Buon Anno 2018.



L’evento si è svolto presso i locali del C.S.V. Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale siti in Mondovì Via Trona 3/B. La festa è stata allietata dalla presenza di numerosi avisini e dei loro familiari. Non è mancato il classico brindisi ed il taglio del panettone. E’ stata gradita da tutti la presenza ai festeggiamenti dell’Assessore Provinciale Ing. Rocco Pulitanò, dell’Amministrazione Comunale di Mondovì rappresentata dai Consiglieri Geom. Ganzinelli e Dott. Ippoliti e dal Sindaco di Roccaforte Mondovì Ing. Paolo Bongiovanni che ringraziamo, i quali hanno portato gli auguri delle Amministrazioni Provinciali di Cuneo e Comunali di Mondovì e Roccaforte. Con la presente si vuole ringraziare anche il Dott. Giorgio Groppo quale Presidente Regionale e Provinciale dell’AVIS per la costante collaborazione per la crescita del nostro Gruppo Monregalese nonché il Presidente del CSV Società Solidale Dott. Mario Figoni ed il suo staff, per la loro disponibilità nel concedere gratuitamente i locali in cui i soci AVIS Monregalesi si ritrovano settimanalmente nella serata del mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa ed in queste occasioni di festa.



Un ringraziamento va a tutto il consiglio della sezione AVIS Monregalese per il suo costante impegno nel proselitismo della donazione di sangue nell’ambito monregalese. Si invitano tutti i Monregalesi a DONARE IL SANGUE in quanto è un bene di prima necessità per molti ed i donatori purtroppo stanno scarseggiando. Si ricorda ancora a tutti che donare il sangue è un segno di fratellanza e comunione.



Eventuali informazioni sulle donazioni di sangue possono essere richieste telefonando al Presidente Gilberto Magagna al 339/8565055 – 347/2504615, nella serata di ritrovo settimanale o scrivendo all’indirizzo mail info@avismondovi.org