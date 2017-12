Andrea Olivero tra i promotori di una lista a fianco del Pd

“Subito dopo Santo Stefano partirà una iniziativa civica e popolare, rivolta agli elettori di centrosinistra che non si rassegnano a vedere dilagare il populismo o il ritorno di una destra che ora fa da stampella ai sovranisti, contro l'Europa e il buonsenso”.



Non è ancora ben chiaro chi saranno i compagni di strada, ma Andrea Olivero, cuneese, viceministro uscente alle Politiche Agricole, intende perseguire con convinzione il suo obiettivo, convinto che il Pd abbia bisogno di un partner serio e affidabile.



“Il centrosinistra modello 'partito unico' – ha spiegato Olivero alle agenzie stampa l’antivigilia di Natale - sta dando segnali preoccupanti di scarsa tenuta: tocca a tutti coloro che non vogliono buttare a mare le cose buone realizzate in questi anni e sostenere il lavoro del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni avanzare una proposta politica nuova”.



Il viceministro, ex presidente nazionale delle Acli, facendosi interprete del mondo associativo che si riconosce nei valori di solidarietà e del volontariato, afferma che si tratta di un progetto destinato ad andare oltre la mera congiuntura elettorale.



E a chi teme che l’iniziativa sua e di altri amici sia finalizzata esclusivamente ad intercettare consensi in fuga dal Pd, spiega che così non è.



“Nessuna lista civetta – argomenta - ma un progetto per il governo dei prossimi 5 anni e per non disperdere il tanto di buono che è stato fatto in questi anni su vari fronti”.



Come questa formazione si raccorderà col Pd, in particolare in Piemonte e nel Cuneese, non è ancora chiaro.



Ma visti i tempi stretti per la definizione di alleanze e candidature, non ci vorrà molto a capirlo.