Progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio, l'assessore Mantelli: "Non è finita come speravamo"

Non è finita come speravamo; il progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio, e l'idea di trasformarli nell'Urban Center del territorio, pur essendo entrati a suo tempo nella short list, non hanno ottenuto il finanziamento di 2 milioni di euro dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



Ciò nulla toglie all'importanza dell'operazione della fondazione, che assegna al territorio 6 milioni di euro complessivi per progetti unitari e fortemente connessi allo sviluppo locale, in netta controtendenza rispetto al desiderio ,ancora diffuso, di trasformare la rendita delle fondazioni bancarie in piogge di denari spesso destinati ad un utilizzo non coerente con le reali esigenze del territorio.

Il risultato non cancella ,dunque,le esigenze a cui a cui fa fronte il progetto presentato dal Comune di Cuneo in partnership con Artea, ordine degli architetti, urban center metropolitano di Torino e fondazione Inarcassa (strumento previdenziale di Architetti e di ingegneri).



Il progetto di dettaglio ed il filmato che ne illustra le finalità ,non sono destinati alle polveri degli archivi, ma ad un rilancio forte che aggiunga nuovi partner a quelli già esistenti e ne rafforzi la valenza territoriale.

Questo per una serie di ragioni già espresse nella prima fase al consiglio di amministrazione della fondazione.



Il sindaco di Cuneo Federico Borgna, proprio in questi giorni, ha firmato a Roma , La convenzione che porterà in città 18 milioni di euro, a cui si aggiungeranno gli interventi del pubblico e di privati, per finanziare il progetto periferie che sta mettendo in moto in tutto il paese,diffusi interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana .Di queste politiche vi è necessità per affrontare questioni strutturali che riguardano la vita dei cittadini, la qualità del costruito, la lotta alla polverizzazione sociale.



Se a questo finanziamento aggiungiamo i fondi europei trasferiti al Comune attraverso il progetto di "agenda urbana"aumentiamo la disponibilità di 10 o 17 milioni di euro anche qui su progetti specifici con chiare finalità urbanistiche.



Non è eccessivo dire che la trasformazione della nostra città procede in accelerazione e chiama tutti i cittadini , non solo cuneesi ma anche del circondario, ad un'opera di informazione e di partecipazione che non ha precedenti se non nel lavoro per la redazione del piano strategico Cuneo 2020.



L'Urban Center è stato pensato proprio come luogo e strumento di discussione di elaborazione e di confronto indispensabile ad una democrazia che unisce la rappresentanza ed il coinvolgimento attivo dei singoli e dei gruppi organizzati .

Proseguire verso questo obbiettivo comporta valorizzare il metodo usato per trasformare l'idea in un progetto.



La partnership di cui ho scritto sopra , oltre ad essere stata un'esperienza culturalmente ed intellettualmente esaltante per la sua natura orizzontale non gerarchica,ci ha portato rapidamente a quel risultato operativo che si può conoscere semplicemente andando sul sito del Comune e su quello dell'Ordine degli architetti o sulle relative pagine Facebook visionando anche il video che altro non è che l'utilizzo di un altro linguaggio per raggiungere più persone possibili e renderle consapevoli e partecipi di ciò che sta avvenendo nella città in cui vivono.



Ringrazio tutti i partecipanti a questa rete che mi piacerebbe rafforzare con altre presenze, Perché prima ancora che dei soldi, per guidare od accompagnare le trasformazioni in atto vi è la necessità di tanto capitale umano, risorsa così poco utilizzata e valorizzata in questo paese.



Vi é poi un compito urbanistico ed architettonico da completare. Gli ex frigoriferi militari dopo anni di discussione, hanno trovato una loro vocazione.

La "cittadella della cultura", parte fondamentale del piano regolatore approvato nel 2008, passa da disegno a realtà, e l'intervento dell'Urban Center completa la più grande operazione di rigenerazione urbana avvenuta in città , restituendo una funzione strategica al lato Stura del Cuneo .



Università , nuova sede bibliotecaria, palazzo Samone ,piazza Virginio S .Francesco ristrutturato e trasformato in museo ,manca solo il recupero dei frigoriferi come Urban Center per completare questa parte della rete rete culturale della città.

Sono certo che anche la fondazione Crc , che ha finanziato parte importantissima degli interventi di cui ho parlato sopra, vorrà essere protagonista attiva e non solo valutativa della realizzazione del secondo urban Center piemontese dopo quello metropolitano di Torino .



So che il presidente Genta condivide l'ambizione di ritrovare il ruolo di capoluogo della città di Cuneo attraverso l'ambizione di farla divenire uno dei poli regionali in cui l'innovazione non solo si enuncia ma si pratica.



Mauro Mantelli-assessore alla pianificazione strategica ed alla rigenerazione urbana della città di Cuneo