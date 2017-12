Cambio al vertice dopo 14 anni per l'ADAS Saluzzo FIDAS, è Ferruccio Beltramo il nuovo presidente

Luciano Biadene passa il testimone dopo 14 anni di presidenza dell'ADAS Saluzzo FIDAS che poco più di due mesi fa ha celebrato i 60 anni di presenza sul territorio con 23 gruppi locali attivi e con i suoi 2.350 donatori e 106mila sacche di sangue raccolte.



L'assemblea del 19 Dicembre, radunata nel salone polivalente di Tarantasca, ha votato all'unanimità il nuovo direttivo composto da Beltramo Ferruccio Presidente, vicepresidenti Delfiore Livio Silvestro Mirko, segretario Miolano Marco, tesoriere Cardellino Giuseppe, revisori dei conti Musso Dario Ferrato Marco Biolatto Gisella (supplente), probiviri Biadene Luciano Caldera Giovanni Ardusso Mario Supplente , comitato operativo composto da Beltramo Delfiore Silvestro Biadene Miolano Ardusso Valerio Ghibaudo Gabriele e consulente Sanitario Dott. Lorenzatti Riccardo.



"Orgoglioso e determinato per la carica ricevuta, voglio raccogliere ogni singolo elemento che è stato costruito in tutti questi anni della presidenza uscente per proiettarci nel futuro " - dichiara il presidente neo eletto Ferruccio Beltramo - "cercando di migliorare ove possibile, facendo tesoro di tutta l'esperienza passata ma soprattutto guardando avanti con l'obbiettivo fondamentale di sensibilizzare e avvicinare i giovani al dono del sangue. Questa sera il tributo dell'assemblea al presidente uscente è stato totale e commosso , lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e per tutto il tempo che ha dedicato alla nostra associazione in tutti questi anni".





"Ho rassegnato le mie dimissioni " - spiega Luciano Biadene - " dopo 14 anni di presidenza nei quali ho cercato in ogni modo di prodigarmi per il bene dell'associazione, rimarrò ancora in carica come capo gruppo di Busca. Sono felice di cedere il testimone a Ferruccio che conosco da tanti anni e stimo in modo particolare. Porgo gli auguri di buon lavoro a lui e a tutta la sua squadra con la consapevolezza che l'ADAS avrà un grande futuro"



Augurando Buone feste a tutti i donatori e ai volontari che si adoperano per l’associazione si ricorda per tutte le informazioni in merito alla donazione del sangue e al calendario dei prelievi collettivi è disponibile il sito web www.adas-saluzzo.it