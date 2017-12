Dal 2018 WhatsApp cesserà lo sviluppo su alcuni vecchi cellulari

Il 2017 è agli sgoccioli, tra qualche giorno si entrerà in un nuovo anno che porterà con sé novità anche per quello che riguarda lo sviluppo delle nuove tecnologie. E in un mondo sempre più interconnesso, ogni novità o modifica legata all’applicazione di messaggistica istantanea più famosa del mondo diventa, indiscutibilmente, una notizia.



In questo 2017 sono stati numerosi gli aggiornamenti e le migliorie introdotte da WhatsApp, ma alla fine di questo mese entrerà in vigore la cessione del supporto di messaggistica su alcuni modelli di smartphone obsoleti.



L’applicazione di proprietà di Facebook ha comunicato infatti la volontà di terminare il servizio per BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti. La cessione del supporto sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2017, ma l’estensione è stata prorogata di mese in mese fino ad arrivare a dicembre 2017.



Questa volta non sembra esserci stato nessun ripensamento e le modifiche entreranno in vigore con le seguenti modalità: BlackBerry OS e BlackBerry 10 fino al 31 dicembre 2017, Windows Phone 8.0 e precedenti fino al 31 dicembre 2017, Nokia S40 fino al 31 dicembre 2018, Android 2.3.7. e versioni precedenti fino al 1° febbraio 2020.



C’è da specificare che la cessione del supporto non comporterà il mancato funzionamento dell’app: Whatsapp continuerà a funzionare su questi smartphone, ma alcune funzioni potrebbero non essere più disponibili, così come non si potrà più accedere agli aggiornamenti.



Questo significa che in caso di bug, errori di sistema o altre problematiche non si potrà più risolverlo con un update dell’app. Se l’”app verde” viene costantemente utilizzata tutti i giorni soprattutto in ambito lavorativo, il consiglio migliore è quello di acquistare uno smartphone meno obsoleto in modo di evitare spiacevoli sorprese.