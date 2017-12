Assicurazioni temporanee: cosa sono e a cosa servono

Negli ultimi mesi si è affacciata al mondo delle assicurazioni una nuova possibilità, adatta a varie situazioni. Stiamo parlando dell’assicurazione temporanea. Si tratta di un modo totalmente nuovo di concepire la copertura assicurativa, non più stipulando un contratto che ha una durata che si prolunga molto nel tempo, ma un tipo di assicurazione che si ridimensiona secondo le nostre personali esigenza.

Cosa si intende per assicurazione temporanea

Una normale polizza assicurativa ha una durata, nella maggior parte dei casi, di un anno. Salvo rari casi, in cui la copertura dura uno o più mesi, chi stipula un contratto di assicurazione lo fa per un intero anno solare, in modo da avere maggiore sicurezza in ogni giorno dell’anno. Spesso poi tale contratto sarà poi rinnovato di anno in anno, con una spesa totale non indifferente. L’assicurazione temporanea, ad esempio quella proposta da yolo-insurance.com, funziona in un modo del tutto rivoluzionario: la copertura assicurativa si attiva solo quando ci serve. Quindi, invece di spendere una cifra forfait per un intero anno, si paga solo per il giorno, o i giorni, in cui la copertura assicurativa ci serve effettivamente. Il concetto è completamente diverso a quanto siamo abituati a fare normalmente; la gran parte degli italiani possiedono un’assicurazione di responsabilità civile sull’automobile, usandola ogni giorno per andare al lavoro (giusto per fare un esempio) è del tutto naturale che la polizza duri l’intero anno. Ma se invece cerchiamo un’assicurazione che ci copra in occasione di una passeggiata nella natura con la famiglia, o di fine settimana all’estero, allora non avremo bisogno di pagare la polizza per un anno intero, ma neppure per un mese. Ci sarà sufficiente quindi un’assicurazione temporanea che duri un solo giorno, o anche dal venerdì alla domenica sera, il classico week end.

Come funziona

Per poter stipulare una polizza assicurativa temporanea è necessario che le operazioni siano rapide e veloci. Alcune compagnie assicurative ci permettono di avere a disposizione un sito internet, o anche una app per lo smartphone, con cui avere accesso al nostro account assicurativo, in modo da avviare la polizza assicurativa praticamente in tempo reale. In pratica qualsiasi cliente della compagnia può accedere al proprio profilo, per comunicare la necessità di avere disposizione una copertura assicurativa per un dato periodo di tempo. Il servizio funziona solo se il preavviso è minimo, quindi se mi è possibile, ad esempio, richiedere oggi la polizza assicurativa che mi copra domani, mentre vado a sciare. In questo modo moduliamo la polizza a nostro piacimento, attivandola solo per i giorni in cui effettivamente ci serve, senza dover attendere a lungo per ottenere la copertura, o dover avvisare con grande anticipo il personale della compagnia assicurativa.

Quanto costa

Non è possibile indicare un prezzo medio per l’assicurazione temporanea, in quanto molto dipende da cosa vogliamo assicurare e per quanto tempo: un giorno, tre giorni o una settimana. Si tratta poi di verificare che tipo di polizza si intende attivare, in quanto con l’assicurazione temporanea ci si può coprire da eventuali infortuni, si possono scegliere delle opzioni per quanto riguarda un viaggio o una pratica sportiva, o volendo è possibile anche stipulare un’assicurazione su un bene prezioso o di valore, come ad esempio un laptop o uno smartphone. Prima di attivare l’assicurazione è quindi bene fare tutte le considerazioni del caso e valutare le offerte disponibili presso le varie compagnie che permettono ai loro clienti di approfittare di questo tipo di polizze. In ogni caso è bene considerare che un’assicurazione temporanea, proprio per la sua ristretta copertura temporale, ha un costo molto inferiore rispetto ad una polizza annuale, pur garantendo la medesima tranquillità.