Big Bench Community, aumentano i finanziamenti nel 2017 alle località che ospitano panchine giganti

La notizia arriva insieme alle festività di fine anno: viste le molte richieste pervenute e il valore dei progetti, Big Bench Community Project (BBCP) ha aumentato da 1.000 a circa 1.500 euro la cifra stanziata per i finanziamenti 2017 alle località che ospitano le grandi panchine.



Undici le domande pervenute, per la maggior parte di grande valore formativo ed educativo, tra le quali Big Bench Community Project ha individuato il progetto vincitore. Considerato che la cifra da questo richiesta non raggiungeva i 1.000,00 euro, BBCP ha deciso di finanziarne un secondo.



Vincitore del bando è L'Associazione Twirling Carrù, per l'acquisto di materiale per l'allenamento: un materasso di spessore 50 cm per Euro 451,50 e un materasso da 40 cm per Euro 397,00. Totale fondi stanziati: Euro 848,00



La richiesta dell'Associazione Twirling Carrù è stata scelta perché il Twirling è vera e propria arte, capace di coinvolgere i giovani. La richiesta avanzata inoltre è per un bene durevole, che non si esaurisce in un evento ma rimane come risorsa per anni. Lo sport, anche nelle sue forme più artistiche, è un grande aiuto per i ragazzi, e BBCP vuole supportare non solo le scuole ma anche chi - in via autonoma - da' dinamismo alla cultura e all'arte in generale.



Il secondo progetto scelto per il finanziamento è quello presentato dal Comune di Dogliani, per la realizzazione dello spettacolo teatrale L'Ora felice, a tema artistico-pittorico, unito al conseguente laboratorio pittorico per i ragazzi La pallina che rotola. Il costo complessivo qui è di 625,00 euro.



Il progetto è stato scelto perché si è molto apprezzato il concetto di arte che induce il cambiamento del punto di vista dei bambini; perché dà grande rilevanza al colore, come succede anche per le grandi panchine; perché esprime un concetto di arte democratica, in cui i bambini possono esprimersi anche senza competenze specifiche, solo a livello di esperienza espressiva.



"BBCP si congratula con i vincitori e ringrazia tutte le candidature dai Comuni che ospitano le Big Benches. A oggi sono 44 le panchine installate, e molte altre sono in costruzione; il 2018 sarà un anno molto bello per visitarle e per partecipare (e vincere) al prossimo bando di contributi!"