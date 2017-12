Capodanno in Langa: quasi "Sold out" le cene, disco aperta dalle 22 con grandi ospiti musicali

Gli spot risuonano a livello nazionale su Radio 105, annunciando la straordinaria partecipazione dello Zoo di 105 ai festeggiamenti. Arrivano telefonate da tutto il Nord Italia per gli ultimi posti cena del Capodanno in Langa, appuntamento gastronomico e musicale tra i più partecipati in Piemonte.



Sono attese migliaia di persone domenica 31 dicembre nell’area degli impianti sportivi di Dogliani (via Louis Chabat 33), dove l’organizzazione del Capodanno, coordinata da Sergio Taricco, ha allestito tre aree coperte e quattro stage musicali: nella bocciofila sarà proposta musica per un pubblico più agée; nei due tendoni (capienza da oltre 5000 persone) ci sarà musica revival e commerciale, adatta un po’ a tutti; all’esterno una piattaforma che rintoccherà la mezzanotte sotto lo spettacolo pirotecnico e poi regalerà ai più accalorati una notte techno sotto le stelle.



A TAVOLA



La tipica cucina langarola accompagnata dal miglior vino locale sarà la protagonista della serata. Dogliani accoglierà nella sua area festa marchi prestigiosi della gastronomia e dell’enologia territoriale. New entry 2017 sarà la prestigiosa etichetta Duchessa Lia di Stefano Belbo: il palatenda principale porterà il suo nome. Qui si esibiranno i grandi ospiti della serata (Disco Inferno, Zoo di 105, Movin’ On) e qui migliaia di persone potranno assaggiare i prodotti di punta del “paniere” del Capodanno in Langa.



Il cenone sarà allestito sotto il tendone principale ma numerosi ristoranti della zona sono stati convenzionati dall’organizzazione per ampliare l’offerta ricettiva dell’evento.

A Duchessa Lia si vanno a sommare altri tre importanti marchi del settore alimentare e vinicolo del Piemonte partner dell'evento: il Langhe bianco doc Valbidà, il Dogliani Docg del Podere Luigi Einaudi, lo Chardonnay doc La Fusina e il panettone della tradizione Galup. Tre aziende locali che hanno sposato il Capodanno in Langa e che ne valorizzeranno in menu con i loro prodotti più rappresentativi.



SUL PALCO

Lo Zoo di 105, il più seguito programma radiofonico italiano, sarà lo special guest della serata: Paolo Noise, Wender e Pippo Palmieri porteranno tutta la loro verve sul palco del Pala Duchessa Lia, condita da tantissima musica da ballare e da cantare. Condivideranno il palco con i Disco Inferno, notissima live band con un repertorio che spazia dagli Anni ’70 ai 2000. Nel second stage si esibiranno prima del conto alla rivescia Chantal e the Chain Gang. Per gli appassionati del liscio e degli Anni '60 e '70 l'organizzazione ha studiato nella vicina bocciofila il concerto dell’orchestra spettacolo Guido Deber.



Filo conduttore della serata sui tre palchi (all’esterno una piattaforma musicale darà il benvenuto agli ospiti dalle 22 e accompagnerà lo spettacolo pirotecnico) sarà il team del Movin' On, affiatato gruppo di dj al seguito dello speaker Andrea Caponnetto (Trs radio).



PER LE FAMIGLIE

Un'area bimbi con personale qualificato sarà dedicata a quei genitori che non vogliono perdersi la magia del Capodanno, restando insieme ai figli, in un ambiente euforico sì ma protetto. Previsti anche menu convenzionati in diversi ristoranti del paese.

Il sito dell’evento viene costantemente aggiornato su ospiti e novità: www.capodannoinlanga.com. Così anche l’omonimo evento Facebook. Info e prenotazioni: 347-0193483 (Sergio). Servizio navette da tutto il basso Piemonte al 3663029312 (Whatsapp).