Mondovì: oltre 4 ore di discussione e accuse, poi il Consiglio approva il DUP

"DOCUMENTO COPIATO NELLA FORMA, LAVORO PEDESTRE" - Garello ha quindi proseguito il suo intervento parlando del DUP come "un tomo pesante da leggere, che ho confrontato con il documento dell'amministrazione precedente, per valutare la sua percentuale di cambiamento e innovazione. Ebbene, sembra che questa Giunta abbia voluto rappresentare una continuità con il documento precedente, dalla denominazione dei capitoli ai paragrafi sino ai grafici: non v'è stato nessuno sforzo creativo. Contiene indicazioni non veritiere, quali una parafarmacia citata che non esiste più da un anno o nomi di istituti scolastici errati. Si tratta di un documento copiato di sana pianta, sembra quasi una tesi di laurea maneggiata grossolanamente e riutilizzata. Sarebbe stato opportuno non fare un lavoro così pedestre: quando si copia e si copia male, succede che si commettano errori, anche un po' grossolani. L'amministrazione ha avuto sei mesi di tempo, ma dov'è il cambiamento? Cosa c'è di nuovo? Ci saremmo aspettati molto, molto di più. Da questo documento dipende il futuro della nostra città: io penso che sia una grave responsabilità quella di approvare un documento redatto in questo modo, che oggi smorza un po' la fiducia che gli elettori avevano riposto in questa amministrazione. Non bastano le comparsate su Facebook" .

QUESTIONE PREGIUDIZIALE - A rompere il ghiaccio è stata Donatella Garello , consigliere di minoranza, che ha sollevato una questione pregiudiziale (respinta da successiva votazione del Consiglio): "Leggendo questo documento ho riscontrato più e più volte la terminologia triennio, non rispondente all'indicazione del quinquennio. Anche nel frontespizio è riportata la data 2018-2020, e non 2018-2022, come vorrebbe un documento imperniato su un lustro. Chiedo il rinvio della discussione della delibera affinché il DUP venga adeguato nella sostanza e nella forma per tutta la valenza del mandato" . Proposta respinta.

"DUP SCARNO". "NO, CORAGGIOSO" - Stefano Tarolli, consigliere di minoranza, ha ribadito e ampliato il concetto: "Scindere i numeri dalle parole non rende il dibattito vivo e completo, ma questa è l'impostazione normativa ed è comunque su questa che dobbiamo pronunciarci - ha premesso -. Progetti non ce ne sono, ci sono solo idee su alcune tematiche: quindi è la semplice trascrizione del programma elettorale, che però abbiamo già approvato. O non ho capito io cosa è un DUP o questo è un "non DUP"! Quanto al documento, esso è proprio scarno. Mi aspettavo almeno che un'amministrazione nuova esprimesse il suo punto di vista su tematiche nuove e presentasse progetti concreti. Ci viene chiesto di votare una cambiale in bianco ancor meno declinata rispetto al programma elettorale". Restando fra i banchi dell'opposizione, Guido Tealdi ha parlato di "DUP che mi è molto familiare. Apprezzo lo sforzo di volerlo a tutti costi approvare per non perdere le opportunità che ne deriveranno", mentre Paolo Magnino ha ricordato che si tratta di un "documento caposaldo di tutto il mandato dell'amministrazione. Tra i dipendenti c'è chi ha speso una grossa parte della sua vita per il municipio e probabilmente ha modo di proporre idee vincenti. Seguiamo l'esempio di Torino, in tal senso". Puntuali le risposte dei consiglieri di maggioranza, a partire da Mario Bovetti, che ha rigettato le varie accuse ai rispettivi mittenti, aggiungendo che "se non si farà lo scaricatore mi dimetto" e che "non si può fare un atto di medio-lungo respiro slegato dai numeri". Roberto Ganzinelli: "Dal mio punto di vista è tanta roba che si parli di aspetti trascurati fino ad oggi. Si parla di favorire l'insediamento di attività produttive, mio cavallo di battaglia già quando ero presidente degli artigiani. C'è bisogno di tutto questo". Tancredi Bruno di Clarafond: "Atto di coraggio da parte della Giunta per quanto riguarda lo scaricatore, perché impegnando 2 milioni e 100mila euro vengono utilizzate risorse al fine di evitare pericoli per la popolazione". Giulio Marini: "Per il futuro propongo di predisporre un documento più breve, perché io tutte le pagine non sono riuscito a leggerle. Questo documento dovrebbe essere più conciso, prodotto in questo modo non lo legge nessuno".

PRECISAZIONI DEGLI ASSESSORI - Sono quindi intervenuti alcuni assessori per chiarire alcuni aspetti. Sandra Carboni: "Durante l'esercizio 2017 abbiamo mandato a gara interventi per 130mila euro d manutenzioni generiche su edifici scolastici e 170 mila euro di adeguamenti del certificato di prevenzione incendi". Luca Robaldo: "Abbiamo individuato una soluzione per l'ex collegio delle Suore Francesi, che oggi ospita le "Cucine Colte". La illustreremo a breve alla professoressa Donatella Garello: in ogni caso, la nostra intenzione è quella di restituire a una parte di quei locali quella che era la loro originaria destinazione, ossia un luogo dove i giovani possano ritrovarsi". Erika Chiecchio: "In materia di trasporto pubblico abbiamo avviato un dialogo con Agenzia della Mobilità Piemontese, che proseguirà con un'analisi approfondita con dati e numeri. Nel DUP è stata inserita anche l'istituzione di alcuni bus elettrici. Rifiuti? L'appalto è iniziato un anno fa ed è gestito tra Acem e Proteo. Tariffazione puntuale? Sul capitolato speciale d'appalto era prevista l'istituzione entro il secondo anno d'appalto, noi non abbiamo ancora voluto farla partire in quanto avrebbe gravato sugli uffici a livello di impegno e sull'organizzazione della raccolta".