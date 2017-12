Meraviglia e speranza: perché le festività sono importanti - Rise of the Guardians

“Rise of the Guardians (Le Cinque Leggende)” è un film d’animazione del 2012 di produzione statunitenese, scritto da David Lindsey-Abaire a partire da un libro di William Joyce e diretto da Peter Ramsey.

Protagonisti della pellicola sono Jack Frost, Babbo Natale, il Coniglio Pasquale, Sandman e la Fatina dei Denti, che si ritroveranno a fronteggiare il malvagio Uomo Nero, intenzionato a far perdere a tutti i bambini del mondo la meraviglia e a farli smettere di credere nelle favole proprio in occasione del vicinissimo Natale.

Le festività natalizie sono sempre qualcosa con cui ogni italiano DEVE fare i conti, a prescindere da cosa faccia, chi sia e in cosa creda per davvero: sono il periodo in cui chi è lontano da tempo ritorna a casa, in cui chi non si parla da un po’ ha l’occasione per tornare a farlo e chi invece lo fa (quasi) ogni singolo giorno dell’anno può riuscire a ricordare perché le cose stiano così. Io, personalmente, ho vissuto nel corso di questa prima parte della mia vita diversi atteggiamenti riguardo al Natale e allo spirito natalizio: la spasmodica attesa di quando ero bambino, il rifiuto di ogni tipo di festeggiamento dell’adolescenza e, infine, la condizione di moderato interesse e vogliosa ricerca di un po’ di relax dai vari impegni quotidiani che mi contraddistingue da un paio di anni a questa parte... e che ho la netta sensazione continuerà a farlo per tutto il resto della mia vita.

Al di là di come ciascuno interpreti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio (se come festività religiosa, consumistica, pagana o altro), credo sia importante riservare uno specifico periodo dell’anno all’empatia verso il prossimo, all’essere “tutti più buoni” e al dimostrarselo in modo concreto. Certo, direte voi, l’empatia assume il suo senso reale e proprio se è un qualcosa di coltivato per 365 giorni all’anno. Al che io risponderei che di empatia nel mondo d’oggi siamo particolarmente in penuria e che, come si dice, “in tempo di guerra ogni buco è trincea”: lasciate fare, insomma, non può farci che bene.

Per questo in questo ultimo appuntamento del 2017 con “Ad occhi aperti” ho deciso di consigliare un film d’animazione, e nello specifico una pellicola per bambini e ragazzi giovanissimi (per quanto apprezzabile anche da ragazzi più grandi e adulti, il target rimane quello ed è chiarissimo); perché penso sia importante utilizzare questi giorni, che per molti sono di totale relax, per riscoprire davvero quella fascinazione per la meraviglia, il soprannaturale (nel senso di non-analitico, non-logico, non-spiegabile), la magia, che contraddistingue l’età della giovinezza come il periodo delle festività natalizie.

E non in senso retorico, ma farlo davvero, nel concreto. Per arrivare a un traguardo che forse si da troppo per scontato, o meglio ancora non si pensa più nemmeno sia importante da perseguire: iniziare i prossimi dodici mesi con un pizzico (o anche qualcosa in più) di speranza.

Anche se in ritardo, quindi, Buon Natale. E buon inizio di 2018.