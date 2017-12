Costigliole: lettera aperta a Don Alfredo

Lettera aperta a Don Alfredo:

Caro don Alfredo,

durante le rappresentazioni del presepe vivente, nei momenti in cui non ero in scena, pensavo che tu eri da qualche parte, e ci stavi guardando con un sorriso compiaciuto. Probabilmente applaudivi anche tu assieme al gruppo dei nostri amici che vivevano da protagonisti questa bellissima esperienza quando, in vita, erano con noi.E’ stata veramente una grande idea la tua e hai saputo coinvolgere le persone giuste che si sono prese incarico l’iniziativa e, non solo l’hanno saputa realizzare, ma hanno saputo renderla una proposta di impegno che coinvolge e stimola la voglia di fare ancora oggi.

Così ancora una volta una bella fetta di Costigliolesi ha creduto in questa manifestazione e ci ha messo l’anima donando la sua disponibilità di tempo e di dedizione per un monte ore che nessuno sa contare ma sicuramente supera le diverse migliaia perché, oltre a quelle condivise assieme agli altri, ci sono le ore di lavoro silenzioso fatto nelle proprie case.Tra queste sicuramente le ore di prove per il “balletto di Erode”, la preparazione dei costumi, la messa a punto degli arrangiamenti musicali e, da non dimenticare, la preparazione del caffè e delle bevande calde per i volontari impegnati al freddo per montare tutte le scenografie. Poi è arrivato il momento di andare in scena.

L’atteggiamento un po’ sbracato e goliardico serviva solo a nascondere la normale tensione di chi sa di fare una cosa impegnativa sotto gli occhi attenti di centinaia di spettatori e vuole dare il meglio di se come ad un esame dove il risultato è il coinvolgimento emotivo delle persone che riscoprono la bellezza dei fatti di Betlemme.Anche questa volta è andata proprio bene. Lo possiamo dire forte perché abbiamo visto tanta gente sulle tribune ad ogni edizione e, in alcuni casi, il servizio d’ordine ha dovuto aggiungere in fretta delle panche per non rimandare a casa persone che ci tenevano a godersi lo spettacolo.Molte persone, quando scendevano dalle gradinate avevano gli occhi lucidi e ancora commossi ci dicevano“BELLISSIMO… Siete proprio stati bravi” e si fermavano a farsi fotografare con questo o quel personaggio come già succedeva alle prime edizioni.Ma possiamo dire che è andata benissimo se guardiamo a cosa è successo tra noi. Ai tuoi tempi non c’era whatsapp e allora permettimi di leggerti alcuni delle centinaia di messaggi che circolavano nel gruppo delle comparse:

“Come sempre grazie a tutti veramente… alla fine è sempre un’esperienza che ti riempie il cuore… Buon anno a tutti voi…”“Siamo stati grandi tutti e complimenti a tutti i volontari e volontarie. Insieme abbiamo fatto una grande squadra.

Ciao a presto… alla prossima (seguono 4 –OK-)”“Grazie di cuore a tutti e complimenti a tutti! Veramente una stupenda esperienza! Buon anno a tutti!”.“Mi sono iscritto al presepe perché “incastrato” dall’accordo segreto tra mia moglie e Marco e senza tanta convinzione…. Mi ritrovo ora a doverli ringraziare perché è stata veramente una gran bella esperienza… da ripetere!!!!! Grazie ! Buon 2018 a tutti”“Grazie di cuore anche da parte nostra… è stata un’esperienza davvero magica… Si vive il Natale in modo diverso… Auguri di un anno ricco di serenità!!!”Non so come sia il Paradiso dove sicuramente ti trovi adesso ma a me piace pensare che sia un posto dove le persone si impegnano al massimo per realizzare qualcosa di bello per Gesù e per gli altri e poi..ringraziano ancora perché hanno provato una grande gioia nel farlo. Se fosse così allora a Costigliole abbiamo sperimentato un momento “di Paradiso”.

Ma non è finita. In due giorni la maggior parte delle strutture erano già smontate e la via Siccardi nuovamente libera e transitabile. Così anche il meno glorioso “dopo lo spettacolo” vede coinvolti ancora molti volontari intenti a risistemare il tutto e a riporre il materiale nei magazzini in modo che siano pronti per la prossima edizione e con l’attenzione a lasciare gli spazi utilizzati ancora più in ordine di prima.Tu sai che al gruppo che organizza il tutto non sfugge mai nulla ma ora è ancora presto per avere dei numeri definitivi ma già si sa che le presenze degli spettatori sono state poco meno di 1400 e che il conseguente incasso dovrebbe mettere al sicuro da brutte sorprese.

Quello che si sa per certo è che nessuno lucra su questa iniziativa e che se (come si spera) ci saranno degli utili, ci sarà l’occasione di fare ancora del bene perché verranno sostenuti alcuni progetti che le suore missionarie di Costigliole hannoavviato nelle Missioni.Come vedi, caro don Alfredo, con la tua proposta hai messo in moto una azione di bene che genera delbene e si rinnova ogni volta con il sostegno a l’accompagnamento dei Parroci che ti hanno seguito comeanche quest’anno ha fatto don Silvio che in modo riservato ha dato la sua benedizione e ci ha aiutato aguardare al “senso vero eprofondo del presepe vivente”.

Siamo sicuri che l’esperienza si ripeterà perché i bambini che hanno fatto gli angeli cresceranno e vorranno fare i soldati e poi via via gli altri personaggi continuando questa che è diventata una bellissima tradizione che noi Costigliolesi amiamo molto.Un caro saluto da tutti noi che ti abbiamo voluto bene e anche da quelli più giovani che non ti hanno conosciuto personalmente.

Renato Chiapello