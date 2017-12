In corso le grandi manovre per le candidature

La Lega piemontese non accamperà particolari pretese sui collegi uninominali della provincia Granda. Se qualcuno, dalle parti di Forza Italia, temeva che il proconsole salviniano Riccardo Molinari andasse a turbare i piani di Cirio e Costa può stare relativamente tranquillo.

A margine di una riunione, svoltasi ad Alessandria nei giorni scorsi, che ha visto la presenza dei big del centrodestra piemontese, è emerso che le candidature di Alberto Cirio al Senato e di Enrico Costa nel collegio Alba-Bra-Mondovì-Fossano non sono in discussione.



Molinari, interessato all’alessandrino, suo bacino elettorale di riferimento, non ha alzato il prezzo sul Cuneese, lasciando intendere che la Lega si accontenterà del collegio camerale Cuneo-Saluzzo-Savigliano.



I nomi sul tavolo restano tre: Giorgio Maria Bergesio, già sindaco di Cervere e attuale segretario provinciale del partito, Roberto Mellano, sindaco di Envie e responsabile piemontese degli enti locali, e Flavio Gastaldi, coordinatore dei Giovani Padani del Piemonte.



Ma, dietro l’angolo, potrebbe sempre spuntare un nome a sorpresa.



Da Fratelli d’Italia, almeno a livello locale, non si registrano rivendicazioni di sorta. La grande incognita resta legata al possibile ritorno di Guido Crosetto, che, dopo lunga assenza, è tornato protagonista sul palco del congresso di Trieste a fianco di Giorgia Meloni. Un’eventualità che al momento resta tale e che l’establishment provinciale di certo non solleciterà.



Più complessa la partita nell’area di centrosinistra.



Il Pd, oltre a centrodestra e grillini, dovrà infatti fare i conti con i cugini scissionisti di “Liberi e Uguali”.



Oltre ai due deputati uscenti, Mino Taricco e Chiara Gribaudo, resta da definire la collocazione del viceministro alle Politiche Agricole Andrea Olivero, che ha dato vita, insieme ad altri, alla lista “Civica Popolare".



Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italiapopolare e Idv hanno formalizzato la nascita di questa formazione, guidata da Beatrice Lorenzin ministra uscente della Salute, che intende porsi politicamente come argine “contro i populismi”.



Qualche agenzia ha parlato di “Margherita 2.0”, ma in realtà nulla ha da spartire con la Margherita di rutelliana memoria.



L’equivoco è nato dal fatto che nel simbolo compare il fiore di “Democrazia Solidale”, il movimento che ha come leader il parlamentare ex presidente della provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai.



Non è tuttavia scontato, visto il suo ruolo nazionale, che Olivero sia candidato nella sua terra. Potrebbe esserlo ma anche non.



La stessa collocazione di Taricco e Gribaudo, del resto, è lungi dall’essere stata definita.



A ridosso delle festività è spuntato anche il nome dell’assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia, leader di “Monviso in Movimento”.



Un’ipotesi dettata dall’esigenza che il centrosinistra ha di mandare in campo i suoi uomini elettoralmente più forti per cercare di strappare almeno uno dei collegi uninominali della Granda al centrodestra, quello Cuneo-Saluzzo.



Certo Valmaggia e Olivero non sono sovrapponibili: la candidatura dell’uno esclude automaticamente quella dell’altro.



Valmaggia, che non scalpita per una candidatura romana (non è nella sua indole), resta al momento un’ipotesi di scuola o poco più, ipotesi che verrà comunque portata sul tavolo regionale.



Ancora nessuna novità dal fronte 5 Stelle.



I grillini sono ancora in attesa di conoscere le modalità con cui dar corso a quelle che chiamano “parlamentarie” per selezionare i loro candidati.