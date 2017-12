Ultimi appuntamenti per sostituzione kit della raccolta porta a porta dei rifiuti a Mondovì

Dall’8 gennaio riprenderà la sostituzione del kit della raccolta porta-a-porta dei rifiuti, la consegna dei nuovi sacchetti e gli eco-calendari per l’anno 2018.



In accordo con l’amministrazione comunale di Mondovì e per agevolare la cittadinanza, l’attività si svolge sul territorio allestendo i centri di distribuzione nelle diverse zone del monregalese.



Nelle scorse settimane sono già stati sostituiti circa 6500 kit per le zone di Breo, Borgato, Gherbiana, Ferrone, Altipiano, Piazza, Sant’Anna, Via Cuneo, Carassone e Garzegna. Proteo Cooperativa Sociale, azienda affidataria del servizio raccolta rifiuti del Comune di Mondovì, ha riscontrato nella cittadinanza grande spirito di collaborazione e ringrazia tutti coloro che, nonostante il freddo e qualche disagio, hanno partecipato con pazienza ed educazione a questa iniziativa.



Dopo la sospensione dovuta alle festività, la distribuzione ricomincia con i seguenti appuntamenti, tutti previsti dalle 9 alle 16,00:



- Pascomonti, Via Langhe, San Quintino:



lunedì 8 Gennaio, in Via Langhe (piazzale del supermercato NaturaSì). - Merlo:



martedì 9 Gennaio, in Piazza Ernesto Valgiglio (Frazione Merlo). - San Biagio, Pogliola:



mercoledì 10 Gennaio in Loc. Pogliola (piazzale ex Stazione). - Via Torino, San Giovanni, Gratteria, Breolungi, Rifreddo:



giovedì 11 e Venerdì 12 Gennaio in Via Aosta, 42 (presso la sede di Proteo).



Per il cambio è necessario portare con sé le attrezzature attualmente in uso (paperbox, mastelli dell’organico e del vetro) anche se rotti o danneggiati.



Possono ritirare i contenitori ed il materiale tutti i monregalesi che non l’abbiano ancora fatto indipendentemente dal loro domicilio; è possibile delegare un familiare o un conoscente al ritiro utilizzando il modulo allegato alla lettera informativa inviata a casa. In alternativa basta una semplice delega in carta semplice con i dati e la firma del richiedente.



Per ogni dubbio o per necessità particolari è attivo il numero verde: 800 30 05 24 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00 esclusi i giorni festivi.