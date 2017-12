Indecisi su dove festeggiare il Capodanno? Tutti gli eventi da non perdere in provincia di Cuneo

Tanti eventi in programma per questo ultimo dell’anno in provincia di Cuneo. Se ancora non avete deciso come passare questo ultimo giorno del 2017 e il primo del 2018, proviamo a darvi qualche idea “last minute”, senza dover andare per forza troppo lontano.

A Cuneo domenica 31 dicembre si terrà il Tradizionale Concerto di Capodanno: appuntamento alle ore 22 al Teatro Toselli di Cuneo. Il concerto, organizzato in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, propone musiche di Georges Bizet, Jacques Offenbach e Johann Strauss, con l‘Orchestra Filarmonica del Piemonte ed il Coro Lirico Enzo Sordello diretti dal M° Paul Emmanuel Thomas... E a mezzanotte brindisi di benvenuto al nuovo anno! Info promocuneo@tin.it - www.promocuneo.it

Domenica 31 dicembre grande Festa di Capodanno in Piazza Europa a Cuneo. Dalle ore 23 e fino alle 2 musica con DJ set e spettacolo di luci presso il Palaghiaccio installato in Piazza Europa. A mezzanotte brindisi e panettone. Info: Associazione Culturale All4U +39 339 650 52 77 - +39 0171 648 899

A Limone Piemonte, in Piazza Municipio, verrà organizzato un concerto tenuto da "I Cantun" con tanto di diretta radio con Radio Number One che porterà in piazza il MUSIC&LED SHOW, le danze si apriranno alle 22. Sul palco un One Man Show con costumi decisamente colorati e una keytar in primo piano.,Manuel Karamori, per ripercorrere con Marco Marzi e Marco Skarica la storia della dance e della happy music 80/90/2000. Info: IAT Limone Piemonte tel. 0171 925 281 www.limoneturismo.it

Capodanno ad Alba 2017. Domenica 31 dicembre festeggiamenti in piazza Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con giochi di luce, performance acrobatica, concerto, Nutella Party, ore 23.50 saluti del Sindaco, ore 24.00 accensione effetti pirotecnici a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle filanti, nuvole di bolle di sapone, cascata palloncini, effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo.

Tra gli altri eventi in piazza nella provincia di Cuneo è da segnalare la manifestazione "Ultimo giro di orologio". L'evento inizierà alle ore 12:00 del 31 dicembre nei vari bar di Ormea, dove ad ogni ora si festeggerà in attesa dello scoccare della mezzanotte.

Altro appuntamento è il “Capodanno in Langa” al palatenda di Dogliani, con la partecipazione di diverse realtà del paese che collaboreranno per l'allestimento della manifestazione. Coordinatore della kermesse sarà Paolo Taricco, al quale saranno affidate anche le musiche dell'evento. Ad animare la serata ci saranno quelli dello "Zoo di 105", con Paolo Noise, Wender e Pippo Palmieri al timone per una serata all'insegna del divertimento. Prima di scatenarsi in discoteca i partecipanti potranno partecipare al cenone al Pala DuchessaLia.

Chi volesse trascorrere un Capodanno alternativo può optare per la manifestazione intitolata "Intrappola.to", una divertente esperienza che metterà a dura prova l'intuito dei partecipanti. Si tratta dell'Escape Room, non una moda di passaggio ma un vero fenomeno che ha conquistato tutti gli italiani. Vi saranno oltre 40 stanze a disposizione dove i partecipanti dovranno trovare la via d'uscita entro un'ora risolvendo rebus e trovando gli indizi necessari per scappare. Sarà un'esperienza adrenalinica e coinvolgente, con la possibilità di portarsi a casa una foto ricordo con gli amici della serata. L'Escape Room sarà aperta a Cuneo in occasione di tutte le festività natalizie, compreso il 31 dicembre.

A Sant'Albano Stura Gran Veglione di Capodanno. Appuntamento domenica 31 dicembre alle ore 20 presso il Circolo ACLI - ARS - Bocciofila Comunale, CENONE DI CAPODANNO e MUSIC PARTY con DJ Marco Malinki. Info e prenotazioni presso il Circolo ACLI - Cell. 345 577 8199 (Mauro).

Si festeggia Capodanno anche a Entracque. Domenica 31 dicembre 2017 Aperitivo di benvenuto, Attenti al Lupo By Night e saluti al 2017 presso il Centro Uomini e Lupi di Strada Provinciale per San Giacomo, 3. Ritrovo ore 18. Euro 15,00 dai tre anni in su, noleggio racchette da neve incluso. Info: tel. +39 0171 978 616, mail. centrovisita@centrouominielupi.it

Per chi preferisce le feste di piazza, sempre a Entracque, domenica 31 dicembre c'è il concerto di Capodanno con i No Way. Appuntamento alle ore 23 in Piazza Giovanni XXIII.

A Bagnolo Piemonte, domenica 31 dicembre 2017 divertente party di capodanno con dj set direttamente in chalet sulle piste @snowbar. Info: tel. +39 340 083 13 43, mail. hello@rucaski.com, www.rucaski.com

Veglia di fine anno anche a Sampeyre. Domenica31 dicembre 2017 nella centrale Piazza della Vittoria, tradizionale veglia di fine anno con animazione e dj. Info: Comune di Sampeyre tel. +39 0175 977 148.

Fiaccolata di Capodanno dei maestri di sci anche sulla pista n. 1 di Prato Nevoso a Frabosa Sottana. Appuntamento domenica 31 dicembre alle ore 18.30. Info: www.snowacademy.it. Seguirà grande festa di Capodanno con fiaccolata, animazione, dj set e gli immancabili fuochi d’artificio. Anche quest’anno si potrà sciare sulle piste - www.pratonevoso.com.

"Capodanno in…Piazza!" anche ad Artesina con live music e dj set. Una festa in piazza per tutta la famiglia. Info: www.artesina.it

Capodanno in piazza a Frabosa Soprana. Domenica 31 dicembre 2017 dj set e spettacolo di animazione. Info: tel. +39 0174 244 052, www.frabosaski.it

Fiaccolata di Capodanno a Crissolo. Domenica 31 dicembre 2017 ritrovo al Rifugio Aquila Nera alle ore 16.30 per aperitivo e discesa in Crissolo con sci e fiaccole. A seguire, in piazza, musica e vin brulé. Info: tel. +39 0175 949 07 - www.monvisoski.it

Capodanno a Roburent. Domenica 31 dicembre tradizionale e suggestiva fiaccolata dal Monte Alpet fino a Sangiacomo. Dalle ore 22 ai Cardini concerto e puro divertimento con il gruppo Yo Yo Band. A Sangiacomo musica e divertimento in paese. Info: tel. +39 0174 227 560 - www.sangiacomocardiniski.com

A Gaiola il Capodanno Adventure. Domenica 31 dicembre 2017 spettacolare percorso ad anello adatto a tutti, con panorami superlativi, ricchi premi della valle, buffet omaggio.

Bra c'è il concerto di Capodanno. Domenica 31 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama Boglione. +39.0172.430185 - www.teatropoliteamabra.it

Capodanno al Convento a Cortemilia: domenica 31 dicembre cena con proiezioni e musica in attesa del nuovo anno. +39.0173.81027 www.comunecortemilia.it

Roreto saluta il 2018 con festeggiamenti per il Capodanno in frazione Roreto di Cherasco. Info al numero +39.333.4916295

Da non perdere le mostre ed i presepi che saranno allestiti nelle varie chiese di Cuneo e dintorni. Per tutto il periodo festivo sarà possibile ammirare i presepi artigianali presenti nella Chiesa di Sant'Ambrogio in Via Roma. Presso la Chiesa di San Sebastiano, in Contrada Mondovì, sarà allestito un presepe con la possibilità di visitare il museo annesso. Altre mostre dei presepi saranno organizzate al Parco del Maira ed in via Ruderi al Castello a Villafalletto, alla Confraternita San Giovanni di Savigliano e al Santuario Madonna del Popolo a Sanfrè. Infine per grandi e piccini si terranno i tradizionali mercatini di Natale.

