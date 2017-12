Gancia (Lega Nord): “A Mondovì tragedia evitata. Occorre poter derogare al patto di stabilità”

“La tragedia evitata, grazie alle vacanze natalizie, all’Istituto alberghiero “Giolitti” riaccende i riflettori sulla necessità per i Comuni di poter liberamente investire nell’edilizia e nella sicurezza scolastica”.



Così la Presidente del Gruppo Lega Nord in Consiglio regionale, Gianna Gancia, sulla frana che ieri ha colpito l’Istituto rendendo inagibili la palestra e 20 aule.



“Ai Comuni piemontesi va concessa la possibilità di derogare ai vincoli del pareggio di bilancio, per investire nell'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme antisismiche. La nostra regione ha un’attività sismica in genere di entità modesta, ma dalla notevole frequenza, che può compromettere edifici non di ultima generazione. Chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi per portare quanto prima questa istanza all’attenzione del Governo centrale, in attesa di poter ottenere l’autonomia che ci consentirebbe finalmente di poter decidere delle nostre risorse per le scuole e tutto ciò che sta a cuore ai piemontesi”.



“Certo, l’avvicinarsi delle elezioni politiche - continua Gancia – aiuta molto il partito del pareggio di bilancio ad ogni costo, soprattutto a discapito dei servizi sociali e persino dei diritti dei cittadini. Ma vorremmo allora sapere dalla Giunta come pensa di attuare il piano per il fabbisogno 2017 in materia di edilizia scolastica, visto che l’anno sta terminando”.



Ritornando sulla situazione di Mondovì, Gianna Gancia esprime “solidarietà al corpo docente, a tutto il personale, alla dirigente scolastica Donatella Garello e al sindaco Paolo Adriano, oltre che agli studenti, per i disagi che dovranno affrontare e per l’urgenza di dover trovare e adeguare nuove aule, a pochi giorni dal ritorno sui banchi, in sostituzione di quelle pesantemente coinvolte nell’incidente”.