Il mondo rurale in mostra a Ostana

È stata inaugurata sabato 30 dicembre 2017, al centro Lou Pourtoun di Ostana, la mostra “Il mondo rurale tra ‘800 e ‘900”.

L’esposizione, curata dalla dott.ssa Cinzia Tesio, è una riflessione sul rapporto che gli artisti italiani hanno avuto e hanno con il mondo contadino. In mostra tanti capolavori di autori come Renato Guttuso, Giuseppe Migneco, Pietro Morando, Giuseppe Zigaina, Armando Pizzinato, Leonardo Bistolfi, Giulio Boetto, Giovanni Fattori, Filippo De Pisis e Mario Sironi. L’evento è organizzato dal Comune di Ostana con la collaborazione dell’Associazione Bouligar e dell’Associazione Culturando Insieme e con il sostegno di Compagnia di San Paolo, ACDA, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

Si tratta del secondo allestimento artistico per Lou Pourtoun, dopo quello relativo al “Paesaggio montano” tenutosi in concomitanza con l’inaugurazione del centro stesso, tra fine 2015 e inizio 2016.



Grande la soddisfazione del Sindaco di Ostana, Giacomo Lombardo, che ha ricordato come l’intento primario di queste iniziative sia far rivivere il paese attualizzando i valori di un tempo e cercando di farli convivere con un turismo evoluto e alla ricerca di luoghi autentici e dotati di anima: “Per una realtà come Ostana è importante riflettere e far riflettere sul mondo contadino, perché un tempo Ostana era tutta basata sull’attività contadina. Un mondo, quello agricolo di un tempo, che per lunghi anni è stato trascurato e svilito: l’epoca delle fabbriche ci ha fatto dimenticare la terra e la ricchezza umana che vi si poteva trovare. Trovo giusto che Ostana dedichi questa mostra ad una cultura che lentamente si sta riscoprendo, ed è significativo focalizzare l’attenzione su come tanti pittori di spicco del panorama artistico italiano, tanti intellettuali, abbiano preso a soggetto il mondo rurale, comprendendone il significato per la società”.

Il sindaco ha inoltre rimarcato l’importante ruolo dell’Associazione Bouligar, composta da un gruppo di giovani di Ostana, nell’organizzazione dei numerosi eventi e appuntamenti che animano questo borgo alpino, dalla Scuola di Cinema alla Scuola di Politica che riprenderà le sue iniziative sabato 6 gennaio con un incontro con il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano Ettore Boffano.

Nel corso dell’inaugurazione il sindaco Lombardo ha infine sottolineato il ruolo incessante dell’amministrazione di Ostana per il recupero e la valorizzazione del territorio, ricordando come nei prossimi mesi verranno realizzati un ecomuseo nelle immediate vicinanze del centro polifunzionale Lou Pourtoun e un Centro di ecologia fluviale; inoltre, continuano i lavori di progettazione per il recupero della borgata Ambornetti e a breve in borgata Serre de Lamboi sarà inaugurata la Scuola di Sostenibilità diretta dal professor Tobias Luthe, che insegna Sostenibilità in due università svizzere.





La curatrice della rassegna, Cinzia Tesio, ha poi introdotto il tema portante della mostra: un soggetto fortemente voluto dal sindaco Lombardo e sviluppato con una attenzione precisa al mono rurale in generale, fatto sia di attività contadina che anche di momenti di svago e di relax. “In mostra sono esposte opere che vanno dagli inizi dell’Ottocento fino a metà Novecento: diverse le tecniche e gli stili ma comune l’attenzione e la partecipazione degli artisti a quel mondo”.

Nel corpus delle opere esposte, una trentina, spicca un nucleo dedicato al tema della frutta, con rappresentazioni che attraversano cento anni di storia dell’arte italiana.



L’inaugurazione si è conclusa con un breve tour della curatrice che ha spiegato la genesi della mostra e le varie tematiche ad essa connesse, focalizzando l’interesse dei partecipanti sulle principali opere esposte, tra le quali emergono per dimensioni e importanza “Erbe e frutta” di Giacomo Favretto, del 1880, e “La fascinaia a Castiglioncello” di Giovanni Fattori del 1903-07, poste non a caso al centro del percorso espositivo.





Per saperne di più: la curatrice illustra il percorso dell’esposizione

Il percorso espositivo prende il via con opere della prima metà dell’Ottocento, periodo nel quale il quadro storico e il ritratto sono temi fondamentali nell’espressione pittorica. Proprio in quella fase infatti, da soggetti elevati ed aulici, come episodi politici o bellici, per lo più di ambientazione medievale, l’argomento si allarga a contesti più ampi e i maestri passano a occuparsi di temi legati alla storia dell’arte, a episodi tratti da grandi poemi letterari e, infine, dalla vita nella sua quotidianità e quindi da situazioni in cui il tema storico cede luogo al motivo psicologico. Anche la tecnica subisce variazioni; a inizio secolo si seguono canoni accademici, verso la metà invece l’aspirazione al pittoricismo, messa in movimento dal primo impulso romantico, si era accentuata portando a una sempre maggiore perdita dei contorni e della lineare distinzione dei piani. In maniera più dettagliata possiamo affermare, quindi, che in opposizione al gusto accademico per la bellezza regolare cresce l’interesse per il “caratteristico” rappresentato dal colore, dal contrasto dei toni chiari e dei toni scuri, dalla franchezza della macchia e dai modi d’espressione più rapidi ed immediati.

La pittura di paesaggio a fine Ottocento e inizio Novecento confluì nell’esperienza del verismo e dell’arte sociale. L’ispirazione che dominava gli “artisti sociali” era soprattutto una spinta alla denuncia, radicata in un sentimento di pietà spesso incline a trasformarsi in pietismo, evangelismo, misticismo. Il Novecento è invece il secolo che, in arte, dal Futurismo passò ad una istanza classicistica durante la restaurazione fascista, per giungere poi a Corrente, al gruppo dei Sei di Torino, alla rivista “Realismo” del 1952. In questo contesto, il mondo rurale e il lavoro sono stati sempre un tema centrale. Ma qual è stato il rapporto tra il lavoro e la società? Si tratta di un rapporto che, dal primo dopoguerra in poi, ha subito varie fasi, sia di concitata partecipazione che di più meritato interesse, sia anche di crisi a vantaggio di un’attenzione maggiormente rivolta ai conflitti e ai problemi urbani, per riaccendersi poi sotto la spinta di nuove urgenze e nuove suggestioni. In altre parole questo rapporto ha vissuto le spinte e le flessioni che hanno caratterizzato lo stesso movimento contadino nel quadro della situazione nazionale.





La sede espositiva

Il Centro Polifunzionale e culturale Lou pourtoun si trova in borgata Sant’Antonio a Ostana e si inserisce in un quadro di rinnovamento edilizio che ha portato alla rivalorizzazione di un’intera frazione. La costruzione del centro, inaugurato due anni fa, non è stata una questione meramente architettonica, ma si è inserita nel processo di rinnovamento culturale di cui Ostana è stata protagonista negli ultimi anni e che ha portato questa località ad essere riconosciuta uno tra i “borghi più belli d’Italia”.

Obiettivo principale del centro era quello di diventare un punto di riferimento per le varie attività culturali e sociali presenti all’interno della valle Po. Il centro dispone di numerose infrastrutture dove poter tenere lezioni, convegni, esposizioni artistiche e fotografiche, serate danzanti. Durante lo svolgimento delle attività è anche possibile usufruire di uno spazio bar con tavolini annessi e godersi, così, lo splendido panorama montano. In occasione di corsi e convegni gli ospiti possono, inoltre, alloggiare nella foresteria annessa all’edificio principale.

La gestione del centro è affidata all’Associazione Bouligar, composta da giovani volontari e nata con lo scopo di rendere Ostana un luogo vivo e fervente di iniziative.





Date e orari

Il mondo rurale tra ‘800 e ‘900

Centro polifunzionale e culturale Lou Pourtoun, fraz. Sant'Antonio, Ostana (CN)

Da sabato 30 dicembre 2017 a lunedì 2 aprile 2018.

Visitabile tutte le domeniche con orario continuato 11-16; da martedì 2 a domenica 7 gennaio aperta tutti i giorni ore 11-16.

Ingresso libero.

Catalogo con testi critici di Cinzia Tesio, Dario Lorenzati, Rino Tacchella.

Info: tel. 389.2048214.