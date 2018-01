Dall'Ariete ai Pesci, ecco cosa sarà nel 2018 dei nostri segni zodiacali

- Ariete

Il 2018 sarà per voi: Un anno di tensione, nervosismo e evoluzione. La neutralità di Giove indurrà ad agire al fine di gettare basi solide per l’avvenire. Le stramberie abbonderanno, i bollenti spiriti si placheranno, la tenacia verrà premiata e a forza di picchiare sul medesimo chiodo lo pianterete mentre l’impulsività seguiterà ad essere un permanente difetto al punto di proclamare ad alta voce scomode verità.

Non vi accontenterete delle bricioline e, reputando di sedere sulla seggiola della ragione, niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare opinione a costo di piantar su uno zibaldone, ambendo dare una svolta alla vostra vita commutando in realtà ciò che avevate preso in considerazione solo a metà. Una pecca proverrà dal prodigarvi per chi non merita attendibilità o dall’inquadrare sia un tipo sibillino che una delicata faccenda pecuniaria. Sgobberete esageratamente, vi stancherete facilmente e una mini sosta forzata andrà accreditata a problemini di media portata. Poi c’è Saturno con cui fari i conti perché dal suo aspetto di quadratura darà adito a ritardi, impicci, impacci ed imbarazzi. Vi indignerete per un sistema malfunzionante, una prova risulterà penalizzante oppure vi arrabbierete con chi non rispetta le vostre esigenze e se ne frega dei vostri guai.

Fino al 17 marzo, dal 17 maggio al 13 agosto e da settembre a novembre con un Marte accomodante stabilizzerete un legame, stipulerete un accordo o gioirete per un evento. Nei restanti periodi invece boccheggerete, ansimerete, ve la piglierete o spenderete per la sistemazione di un alloggio. In amore farete incontri sorprendenti oppure stabilizzerete quelli già preesistenti. Una perdita rattristerà, un viaggio entusiasmerà e la salute un pochino traballerà. Schiena, occhi, orecchie, bronchi, alimentazione andranno tenuti sotto osservazione.

- Toro

Il 2018 sarà per voi: Un anno di svolte: con Saturno in aspetto di trigono avrete modo di modificare lo status quo, ottimizzare un settore, pigliare in mano le redini della vostra esistenza e mandare a stendere gli esosi, i curiosi e i biliosi. Per taluni si apriranno discreti spiragli in ambito professionale, incluso il rinvenimento di un escamotage per restare a galla, un perfezionamento o... chissà... forse un cambiamento portante con sé il germe della trasformazione... Ben venga ciò che è nuovo, fresco, inedito e se i tarli dell’inquietudine dovessero rodere gli intarsi dell’anima, estrapolate la grinta, viaggiate, amate, seguite la bussola della speranza e, come per incanto, persino questo perverso mondo sembrerà più accettabile.

Sentimentalmente vi innamorerete o se stufi di un legame senza arte né parte pianterete su dei quarantotto fino a stufare la controparte. Qualcuno però si accaserà o la cicogna accoglierà e un pronostico si avvererà. Poi, indipendentemente dal sesso e dall’età, siate lungimiranti e non abbiate fretta in quanto tutto arriva a chi pazientemente aspetta. Un neo è però costituito da Giove il quale formando col vostro Sole un’opposizione minerà le finanze costringendovi a risparmiare, organizzare le uscite e le entrate, reclamare diritti e priorità… In estate un annuncio vi sorprenderà, un’amicizia si affievolirà, una posteriore la sostituirà, un’altra s’irrobustirà. Ottime chance per scrittori, articolisti, pittori, neo laureati o disoccupati.

Nel contempo un parente, collega o conoscente avvilirà. Tassativo salvaguardare naso, occhi, gola, trachea vie respiratorie, mitigare la golosità e usare parecchia avvedutezza nell’uso di aggeggi taglienti, sulla strada e in eventuali sport o scarpinate.

- Gemelli

Il 2018 sarà per voi: Un anno opulento atto a rendere il cuor contento… Già… perché dopo mesi torchianti comincerete a scrollarvi di dosso il torpore di antiche amarezze, dipartite, battaglie combattute e mai vinte, a soprassedere su trivialità, gorgoglii di invidia, stupidità, a credere nelle vostre capacità e in un succedersi di accadimenti sorprendenti anche se, in svariate contingenze, le balordaggini altrui urteranno... ma cosa ci volete fare, le persone vanno prese per quel che sono: tanto non si possono cambiare.

I pessimisti cronici non vedendo mai il bicchiere mezzo pieno seguiteranno a lamentarsi o torturarsi per fatti che atti invece a squagliarsi. Ciò che sembrava compromesso si recupererà e pure il borsellino di qualche soldino in più si riempirà. Ciò non significa stare inerti ad aspettare la manna dal cielo perché unicamente vestendovi di speranza e di ottimismo caccerete via i brutti pensieri. La carretta la tirerete sino a fine marzo, quando Marte infastidisce, poi via libera a prospetti e progetti e se siete corrucciati per voi, familiari o esseri cari sappiate che i miglioramenti non tarderanno ad arrivare ed è a questi che dovrete brindare.

In estate consigliabile staccare la spina, realizzare un sognetto dormiente nel cassetto e regalarvi un viaggetto. Elettrodomestici, computer, macchinari abbisogneranno di una sostituzione e una stanza (o lato della casa) una riparazione. Una notizia vi lascerà senza fiato, un proselito darà un insolito comunicato e in amore non andrà malaccio ma, se maschi, chiarite con uno o una che vi interessa prima che lanci strali o vi faccia sentire uno straccio. La salute ballerina richiederà un controllo, una visitina e sia arti che vie digestive, se trascurate, lasceranno delle recidive.

- Cancro

Il 2018 sarà per voi: Un anno rigurgitante di scossoni ma anche di soddisfazioni. Saturno opposto al Sole si paleserà tosto, mettendo a dura prova i nervetti e rendendo irruenti ed irritabili persino i più miti cancretti. Tal opposizione contribuirà a rendere le settimane sconquassate, rigurgitanti di improvvisate quasi come se, di punto in bianco qualcosetta dato per assodato pigliasse una piega diversa da come immaginato. Per vivere serenamente congedate la zucconaggine, l’eccesso di pignoleria, demordete dal punzecchiare chi vi attornia, trasformatevi interiormente ed esteriormente, seppellite la diffidenza, snobbate gli spocchiosi e pensate seriamente di materializzare quella che fino a ieri sembrava un’utopia.

Economicamente non tarpate le ali alla provvidenza, toglietevi un pallino e accendete a qualche Santo un lumicino affinché riusciate in un intento, forse faticoso, ma sicuramente, dal punto di vista pratico, affettivo o morale, assai prezioso. Sul lavoro trotterete ma una botta di fondoschiena, dovuta ad un Giove fruttuoso, vi permetterà di progredire. Coltivate le amicizie (due in particolar modo) e in amore niente polemiche ma tanta diplomazia. Consoliderete un’unione o, in caso di permanete crisi, la disferete. Se non avete vincoli riprovate a ricucire una storia del passato ma se ciò non vi va… confidate in un incontro ammantato di casualità. Per vari motivi il partner preoccuperà.

Considerati gli innumerevoli tafferugli, nell’eventualità di migrare optate per luoghi lungi da calamità o bellicosità. Aderirete a spettacoli, fantasmagorie e in estate ve la spasserete. Un acciacco importunerà, le allergie saranno in agguato e lo stomaco incomodato. Badate inoltre a non mangiare pesce crudo né salse dall’aspetto poco invitante.

- Leone

Il 2018 sarà per voi: Un anno roboante un po’ rigoglioso e un po’ intronante a seconda dei momenti e delle circostanze. Tanto per cominciare rendesi tassativo non prender nulla alla leggera, vagliare i pro e i contro in ogni profferta, distinguere la sincerità dall’impostura, sostenere familiari, coccolare vecchietti e animaletti, godere l’attimo e non permettere vi si tratti per fessi. In affari e transazioni drizzate le antennine: Giove avverso fa prendere abbagli o commettere degli sbagli. Lo stesso vale per contrattazioni, negoziazioni o speculazioni.

I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, semplificare ciò che seguita a turbare, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione. Da maggio ad agosto e dall’11 settembre al 15 novembre con Marte opposto meglio stare all’erta, mitigare l’orgoglio e l’insofferenza, avere le idee chiare su ciò che, in tali lassi temporali, vorrete fare e non azzardare nulla di inconsueto.

Nel viaggiare o parcheggiare rischierete di trovare la macchina ammaccata o rigata. Chi pratica sport od hobby collettivi si divertirà un sacco mentre sul lavoro, a parte quelli che in pensione già sono od andranno, aleggiano sbuffate, ansimi, scarse entrate, ma pure innovazioni lambenti chiunque aneli variare posizione. Non da escludere guai scampati, noie dall’estero o da mezzi intronati, cruccetti per uno zietto, un genitore o un’anzianotta. Se il piatto piange implorate la Dea bendata di darvi un aiutino mettendo al Lotto numeri personalizzati o sognati. Sciatalgie e pressione, schiena, vie urinarie, cuoricino da sottoporre ad un controllino.

- Vergine

Il 2018 sarà per voi: Un anno trascinante da affrontare e vivere nella sua interezza, considerate le mutazioni e i capovolgimenti che riserverà. I famigerati tiri mancini di Saturno si sono eclissati quindi, pur se faticosamente, vi risveglierete dall’ intontimento di turbolente stagioni, iniziando a muovere dei passi avanti, anche se Marte col suo grugno, ad intermittenza, darà una carezza ed un pugno, nel senso di aver centomila proponimenti ma non riuscire a ultimarli quasi un ingiurioso folletto si sollazzasse a scompigliare intenzioni e matasse.

Il lavoro, nel caso angustiasse, offrirà gratificazioni con tanto di soldini o soldoni malgrado dobbiate sopportare rompiscatole o musoni. L’essenziale sarà, per tanti, tagliare i rami secchi, far incetta di sani proponimenti, guardare oltre le apparenze, spedire al quel paese chi ha un fracco di pretese distaccarsi da chi blatera a vanvera o spudoratamente mente. In amore, se per natura conservatori e abitudinari, vi barcamenerete nella vostra cuccetta, se scatenati o in vena di performance non avrete di che sbizzarrirvi, se delusi od amareggiati ricomincerete, specie in aprile o dal 20 maggio al 13 giugno e dal 7 luglio a metà agosto oppure nei mesi autunnali, a riprendere a credere, amare, sperare e poi librerete per lidi inesplorati, parteciperete ad una cerimonia, riceverete inviti a gogò, approfondirete delle carine conoscenze e farete delle singolari esperienze. Attenti soltanto ai ladruncoli e ai volpastri. Un figlio vi sorprenderà.

Una curiosità: in concomitanza con talune feste o cambi stagionali accadranno eventi veramente anomali o speciali. La salute farà i capriccetti, gli organi si infiammeranno ma nulla di grave a patto di non farvi cogliere dall’affanno.

- Bilancia

Il 2018 sarà per voi: Un anno fantasioso, incisivo e decisivo. La quadratura di Saturno non essendo un granché gaudente produrrà qualche sinfonia stridente e non sempre sarà facile tagliare un traguardo richiedente sopportazione, scrupolosità e tanta buona volontà. Constaterete che di stoltezza il mondo abbonda scontrandovi con pregiudizi e stupidità, guizzi di impasse e una interiore, pur se non dichiarata fragilità. Grazie all’innata diplomazia strapperete consensi negati, porterete pace dove gli animi son sconquassati, lotterete per difendere ideali, conquisterete la benevolenza altrui ma guai a violare il vostro territorio, osare a infangare ciò a cui più tenete perché, in tal caso, a spada tratta vi difenderete.

Di individui straniti ne incrocerete ma ciò che più vi disgusterà saranno le ignominie e il contegno sibillino di chi sembrava così “perfettino”. Affettivamente siate tolleranti: il partner (se ne avete uno) va accettato nella sua integrità mentre se mal accoppiati trasgredirete, ricontatterete una vecchia fiamma o vi disgiungerete. I fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata comunque un domani a terminare. I maschietti in cerca di compagnia prenderanno abbagli dovendo attendere il 2019 prima di stabilizzarsi. Vi concederete una memorabile vacanza, approfondirete una amicizia e intervallerete ugge e rogne a una letizia. Un figliolo darà soddisfazioni o farà progressi.

Una discreta affermazione si prevede nello studio e nell’attività dove, qualcuno, farà salti di qualità. Chi invece è stufo dell’andazzo professionale opterà per una variazione che, guarda caso, Saturno permettendo, giungerà occasionalmente o tramite importanti conoscenze. Le braccia, le ginocchia, il fegato, la pressione o altre indisposizioni richiederanno l’intervento di un esperto.

- Scorpione

Il 2018 sarà per voi: Un anno incasinato ma abbastanza beato e fortunato. Giove e Saturno spalleggeranno e, a patto non vi facciate trarre in inganno ed andiate, sia in amore che in ambito professionale o materiale, oltre le apparenze, muovendovi soltanto su terreni assodati senza affidare nulla al caso, non avrete di che lamentarvi. Certo che saranno parecchie le questioni da definire, i presunti affetti da selezionare, i documenti da sottoscrivere e firmare, gli astiosi, gli invidiosi e i falsi da allontanare ma alla fine la spunterete e ciò a cui anelate otterrete.

I disoccupati o cassa integrati una mansione rinverranno, i liberi professionisti, gli artisti, gli imprenditori o i redattori gongoleranno e pure i quattrini, dopo tante ansie e perdite largheggeranno. In fatto di sentimenti non siate troppo clementi nei riguardi di buffi, insicuri o equivoci elementi e se una storiella non convince né avvince lasciatela perdere. Per contrapposizione gli innamorati da tempo assodati ipotizzeranno una stabilizzazione di quella che smetterà di essere una fugace o furtiva relazione. Ai singoli Cupido giocherà scherzetti ponendoli dinanzi ad imbarazzi ed innamoramenti solo inizialmente stordenti.

Un uomo e una donnina daranno in escandescenze sputando veleno o viperine sentenze, qualcuno riemergerà dal passato e un sogno, se ci credete fermamente, verrà realizzato. Emergono fastidi per un acquisto, una vendita, un alloggio, una eventuale pendenza, un giovane, un anziano e un soggetto abitante lontano. Un amica vi aiuterà, in estate evaderete dalla staticità, ritroverete una latitante serenità. In estate vivrete attimi gaudenti ed incandescenti. Non sottovalutate un acciacco, preventivate fastidi al basso ventre, stomachino e intestino.

- Sagittario

Il 2018 sarà per voi: Un anno da stordimento. Già perché vi state portando addosso il gravame di Saturno il quale, pur essendo da poco sloggiato dal segno, degli strascichi li lascia ancora almeno fino a febbraio. Ciò significa che dei problemini sbucheranno dal nulla, che dopo Capodanno veniate colti dall’affanno, dobbiate curare un acciacco o semplicemente avere le idee chiare su cosa fare riguardo un insieme di contesti che hanno angustiato. Ma tutto andrà benone e, in men che non si dica, ripartirete alla grande e con due marce in più.

Parecchie esperienze vi hanno insegnato a non riporre fiducia in chicchessia, che ogni conquista è frutto di sacrifici e rinunce, che si risale la china solo dopo aver toccato il fondo del pozzo e che dovreste infurbirvi mitigando l’ingenuità. Da maggio ad agosto, con Marte in poppa, potrete osare, amare, folleggiare, viaggiare, giocherellare e la dea bendata sfidare visto che una vincitina potrebbe tirarvi su una costolina. Chi cercava lavoro lo scoverà, chi inseguiva l’amore lo troverà e chi era angustiato per denaro o locazione si caverà un grosso tormentone.

A proposito di passioni e sentimenti non mancheranno gli ardimenti anche se i mal appaiati opteranno per un distacco specie se costretti a sopportare musi e lagne. Un anniversario, celebrazione o successone andrà degnamente festeggiato. In estate imbastirete interessanti conoscenze e una di queste tornerà utilissima. I furti sono in agguato: sorvegliate l’ubicazione, l’auto e occhio quando vi recate in centri commerciali o al supermercato. Non da escludere un intervento, un fegatino birichino, un colon irritabile dei possenti raffreddori e delle contiguità con dottori. Gli over 50 si sottopongano ad un accurato checkup.

- Capricorno

Il 2018 sarà per voi: Un anno snervante ed intemperante. Vi toccherà infatti patteggiare col burbero Saturno il quale, altercando col Sole, non eccellerà in magnanimità con quel suo voler ad ogni costo seminar imbarazzi con l’intento di testare la vostra pazienza. Sotto il suo influsso qualcosa finisce, uno scoglio incaglia la navicella dei sogni, lasciandovi perplessi e amareggiati fin quando grazie alla volontà, alla tenacia, ad una botta di fondoschiena, un lampo di genio, un’occasione o una decisione ripiglierete in mano le redini della vostra vita gettando nell’immondezza riluttanze, titubanze ed iniziando a progettare ciò che maggiormente sta a cuore. Il benevolo Giove sino all’8 novembre spalleggia: approfittatene per selezionare le intime conoscenze, sfidare Madama fortunella, concedervi un minuta follia, togliervi un pallino o farvi un personalissimo regalino.

Un congiunto o parente, causa indisposizioni o un tosto caratterino, farà penare. Finanziariamente la stabilità difetterà al punto di intervallare momenti di tripudio ad altri di precarietà, impliciti sborsi inusitati nonché l’obbligo di sorvegliare domicilio, portafoglio, macchina od oggettini da furtarelli o malandrini. Chi è preoccupato per un figliolo conti su di una risoluzione o l’alleggerimento di un tormentone. In amore tirerete a campà anche se tra coppiette dissestate qualcosa la quiete turberà mentre, per i single, si profila un abboccamento da stordimento o talmente casuale dal non sembrar neppure normale.

L’estate vi vedrà protagonisti di inaspettati accadimenti, dei cambiamenti per la casa, l’attività, viaggetti e diletti. E la salute? Beh, basterà tutelarsi contro cadute, non esagerare con la golosità, proteggere l’ossatura, misurare la pressione, curare l’alimentazione!

- Acquario

Il 2018 sarà per voi: Un anno creativo, furbetto e alla coque pari ad semicotto ovetto. Con Giove in aspetto di quadratura, sino all’8 novembre, non date nulla per scontato, accontentatevi del solito tran tran e fate piazza pulita di scorie ed elementi da sbarco atti a non portare niente di buono nella vostra vita. Quante volte vi inalbererete dinanzi ad iniquità, menefreghismo ed arrivismo, rimanendo costernati dal contegno di individui reputati più sinceri ed intelligenti… Limitazioni, clausole, rendiconti o “condizioni” impediranno di esser della vostra economia padroni, sbattendo contro oggettività amare come il fiele.

La scalata verso il successo è in salita ma, gradino, dopo gradino, raggiungerete la meta e poi, per pura combinazione scoprirete un inganno, confuterete con un saccente e scanserete un inconveniente. Una nota stonata proverrà da una scocciatura, un commiato, un dispiacere, una fregatura, un anziano o un bimbetto a cui badare, dei brontoloni da sopportare e un malatino da accudire. Taluni si ritroveranno scaraventati nell’oblio di una storia avente molto da offrire oppure un’ infatuazione implicante un soggetto birbetto mentre i conviventi sentiranno lo svolazzare di una cicogna a cui apriranno i battenti… Certe donzelle si guardino dal fissarsi su un enigmatico personaggio che piglia per i fondelli e, appartenendo alla categoria dei più scaltri che belli, non avrà alcuna intenzione di stabilizzarsi.

Sul lavoro l’indecisione regnerà sovrana ma se ascoltate il sesto senso e il suggerimento di esperti sicuramente non lascerete il certo per l’incerto… In estate vi sposterete e non da soli. Riguardo la salute potrete venir colti da infiammazioni, attacchi d’ansia, doloretti sparsi, mal di stomaco o indigestioni.

- Pesci

Il 2018 sarà per voi: Un anno da gustare e rigustare visto che guadagnerete uno dei primi posti nella hit parade stellare. Accogliete con slancio, fermezza, risolutezza, ciò che i prossimi dodici mesi assegneranno perché, con Saturno propizio per l’intero anno, Giove in poppa fino all’8 novembre e Marte consenziente dal 18 marzo al 16 maggio, da agosto a settembre, e dal 16 novembre al 31 dicembre, partirete alla riscossa con l’intento di accaparrarvi una porzione di serenità o acquisir maggiore maturità. Avrete assi nella manica da giocare per definire questioni, ottimizzare un importante settore e scrivere, con la penna del buon auspicio, degli inediti capitoli esistenziali. Per taluni permane quella sottile fermentazione, quell’inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende fan venire l’ansia non ingigantitele ma cercatene, poiché esiste, la giusta soluzione.

In amore non siate né possessivi né permissivi e, se mal accoppiati o stufi di una determinata condizione, mettete dei paletti e fatevi furbetti. Bene per chi cerca l’anima gemella: un amicizia potrebbe commutarsi in un sentimento vero e sincero. Rispettate ed omaggiate genitori, figli, amici o chiunque vi abbia porto un aiuto nel momento del bisogno. Un paio di comunicati allibiranno e una femmina amareggerà. In ambito operativo non sempre andrà tutto alla perfezione ma adeguarsi ed auto incentivarsi sarà il metodo migliore per guadagnare stima, soldi ed onore. Viaggerete da soli o in compagnia, una persona cara rivedrete, mentre, tra la primavera e l’estate aspettatevi pure una marea di improvvisate. La salute sarà oscillante e una dieta, del movimento, una terapia adeguata e il non somatizzare farà miracoli…