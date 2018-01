Il Bello ed il Brutto del 2017

Sono tanti in questi giorni a chiedermi qual è la notizia più bella per il Piemonte dell’ anno appena concluso. E ovviamente quella più brutta.

Difficile scegliere. Quindi circoscrivo la ricerca fra quelle che mi è trattato di seguire. Partiamo da quella più brutta. Spesso c’ è l’ imbarazzo della scelta, obbligati - come siamo - a trattare casi di cronaca nera o negatività legate alla nostra regione. Come non ricordare la follia di quell’ automobilista che l’ 8 luglio ha inseguito – dopo un diverbio – un motociclista, investendolo e uccidendo la ragazza che viaggiava con lui. Ma negli occhi tutti abbiamo ancora il caos della notte del 3 giugno in piazza San Carlo. Doveva essere una festa per la finale di Champions fra la Juventus e il Real Madrid e invece si è trasformata in una notte di paura per 40mila persone, con una vittima e oltre 1500 feriti. C’ è un’ inchiesta in corso, si stabiliranno le responsabilità, ma intanto quelle immagini e quel terrore hanno fatto il giro del mondo e paralizzato il capoluogo piemontese. Da quella sera a Torino sembra che tutto si sia fermato, e pure tante feste, organizzate in giro per il Piemonte, sono state annullate. Conseguenza dell’ allarme terrorismo, si dice. Ma intanto anche a Capodanno c’ era il deserto nella piazza-salotto di Torino. Anni di successi turistici per la città subalpina sono stati cancellati in una sola notte.

Per trovare invece la notizia più bella bisogna salire fino a Sant’ Anna di Valdieri. In occasione della festa dell’ 8 marzo siamo andati a scoprire una borgata tenuta in vita dalle donne. Clara gestisce il negozio, Claudia il bar, Monica il B&B, Cinzia il campeggio, Teresa la locanda, Marcella la Casaregina e sua sorella Michela la Casalpina. Queste giovani donne sono l’«anello forte» di Sant’Anna di Valdieri, minuscola frazione a 970 metri, nel Parco Alpi Marittime. Un bella storia per dimostrare come la montagna abbandonata possa rinascere e tornare a nuova vita. Bastano il coraggio e la volontà.

Ed è con questo auspicio che apriamo il 2018. Nella speranza che sia un anno pieno di belle notizie e non solo di cose brutte.