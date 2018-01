Frana a Mondovì, nuova viabilità a Piazza: parzialmente riaperta via Enzo Tortora

Come preannunciato nell'articolo di questa mattina, l'amministrazione comunale di Mondovì ha reso note le decisioni in materia di viabilità in seguito al movimento franoso che nella mattinata di venerdì 29 dicembre, a Mondovì Piazza, ha distrutto la palestra di Metavia, provocando inoltre il crollo della torretta e delle scale esterne a servizio dell'ala laterale dell'istituto alberghiero "Giolitti Bellisario".

I provvedimenti sono stati adottati all'esito di una riunione tecnica, svoltasi in Comune, da cui spiegano: "Sono state disposte alcune variazioni, necessarie per garantire l'accessibilità ed il transito in sicurezza dell’utenza scolastica e dei residenti, limitando il più possibile i disagi nelle ore di maggiore afflusso al quartiere".

VIA TORTORA: RIAPERTURA A METÀ E PASSAGGIO PEDONALE - "Secondo il provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale, resta in vigore il divieto di transito in via Enzo Tortora, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra lo slargo adibito a parcheggio (adiacente all'istituto alberghiero) e l'ingresso a valle dell’Istituto tecnico Baruffi. Il provvedimento sancisce anche la riapertura e il ripristino del doppio senso di circolazione nella medesima strada, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Nino Carboneri e l'ingresso a valle del Baruffi, mantenendo il divieto di circolazione per i soli veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. In seguito al parere favorevole espresso dal geologo incaricato dal Comune, si provvede, inoltre, alla definizione di un passaggio pedonale, sulla corsia ascendente di via Tortora, nel tratto compreso tra l'ingresso a monte dell'istituto "Baruffi" e piazza IV Novembre, per consentire il collegamento tra gli istituti alberghiero e Baruffi".

DOPPI SENSI E DIVIETI SOSPESI - "Sono quindi ripristinati, senza le consuete limitazione in vigore del periodo scolastico, i doppi sensi di circolazione previsti in via Vasco, via Enzo Tortora, via Ospedale e strada comunale Carassone-Piazza. Inoltreè sospeso il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Tortora nelle adiacenze della scalinata della cappella di San Rocco dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 dei giorni scolastici".

NORME E DIVIETI - "A queste decisioni si aggiungono: la temporanea sospensione del senso unico di circolazione in via del Gius e strada Beccone, dalle 7.35 alle 8.10 e dalle 12.50 alle 13.30 dei giorni scolastici; il divieto di transito per i veicoli con altezza superiore ai 3,25 metri da posizionare in via Vico e in via Vasco, all'altezza dell'intersezione con via Carboneri; il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza d'Armi, fatta eccezione per gli autobus, nella parte centrale e laterale adiacente l'ex plesso scolastico, dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 13.30 dei giorni scolastici; l'istituzione di posti auto sulla stessa piazza, nella corsia di uscita, adiacenti al polo scolastico ed opposti ai parcheggi già esistenti disposti a pettine, destinati al carico e scarico degli allievi frequentanti il medesimo istituto; il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in via Vasco".

IL SINDACO: "CHIEDIAMO PAZIENZA E COLLABORAZIONE" - Un invito alla prudenza, in ogni caso, è giunto per bocca del sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: "In particolare - ha commentato - chiediamo pazienza e massima collaborazione all'utenza scolastica, invitando tutti a limitare ai soli casi di effettiva necessità l'utilizzo dei mezzi privati per accedere alle lezioni. La fruizione del servizio di trasporto pubblico, mediante autobus e funicolare, permetterà, infatti, di ridurre il formarsi di rallentamenti e di possibili situazioni di rischio, consentendo inoltre una più agevole pianificazione ed un efficace monitoraggio del traffico, soprattutto nelle ore di punta".

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DELL'ALBERGHIERO - Nel frattempo, Donatella Garello, preside dell'alberghiero, ha pubblicato il seguente messaggio sulla pagina Facebook ufficiale dell'istituto: "Si comunica che le modalità di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie degli allievi dell'istituto alberghiero "Giolitti" di Mondovì saranno comunicate in modo dettagliato entro la giornata di sabato 6 gennaio sul sito di istituto, sul registro elettronico e sulla pagina Facebook dell'istituto. La segreteria della scuola è temporaneamente collocata presso l'IPC "Bellisario" in via Nino Manera 33 (Mondovì Altipiano). Nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio, gli uffici saranno aperti e disponibili al numero 0174-42434. Infine, è attiva la mail di istituto: cnis026007@istruzione.it".