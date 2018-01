Mauro Campo a #DIREZIONE2018: "Il M5S non minaccia la democrazia, siamo promotori di partecipazione" (VIDEO)

Nuovo appuntamento di #direzione2018 la rubrica di Targatocn.it in vista delle elezioni politiche. Oggi, venerdì 5 gennaio, tocca a Mauro Campo consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

Tanti i temi trattati nel corso della diretta: all'astensionismo, all'influenza del Movimento nell'ultime elezioni comunali del 2017, al tema dell'ambiente, sul tema delle autonomie delle regioni.

Campo: "In questa legislatura il Movimento ha portato degli importantissimi risultati, già con la partecipazione alle politiche del 2013. Abbiamo portato all'attenzione il fatto che in attività c'era un parlamento stantio. Molte problematiche e questioni senza il Movimento non sarebbero venute fuori. Il nostro Movimento è stato l'unico in provincia a fare campagna per il "no" al Referendum del 4 dicembre. In Parlamento siamo riusciti a far passare una legge sul reato ambientale, a livello regionale il M5S ha lavorato molto sulla gestione dei rifiuti. Siamo arrivati a non dover più aprire inceneritori in Piemonte, agevolando il riciclo. Non siamo contro lo ius soli, siamo contro alla strumentalizzazione di queste tematiche. Abbiamo un nostro disegno di legge su questo argomento. Non siamo una minaccia alla democrazia, ma promotori di partecipazione. Mi auguro che il 4 marzo il Movimento possa superare il 40%".

RIVEDI LA DIRETTA

