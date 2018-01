Tra le nuove tasse del Governo Gentiloni, spunta quella sulla sigaretta elettronica

Anche la sigaretta elettronica verrà tassata dallo Stato italiano. Tra i nuovi balzelli approvati dal governo Gentiloni, infatti, c'è anche quello che prevede l'addio alla "svapata" libera. E allora, cara e moderna sigaretta elettronica, alla fine, quanto ci costi?

Se lo Stato si prende anche il vapore, i conti sono presto fatti, dato che le sigarette elettroniche, sono passate sotto il diretto controllo del Monopolio di Stato, esattamente come accade da sempre per il tabacco. Inizia così una guerra fatta non di vapore ma di contenuti ed allarmi concreti, non solo da parte dei fumatori ma anche da parte dei commercianti e dei molti lavoratori impegnati nella costruzione e distribuzione di questa sigaretta che ormai sta spopolando, fino a diventare una moda anche per chi non ha mai fumato le tradizionali sigarette con il tabacco. Del resto lo Stato intende porre i paletti in un settore cresciuto a dismisura e finora senza regole chiare, senza però dimenticare che prima dovrà fare i conti, però, con le aziende delle cosiddette e-cig e i 2.500 rivenditori che, con le nuove norme, rischiano di veder andare letteralmente in fumo affari e posti di lavoro. "Una volta tanto che un mercato funziona - protestano - ci tarpano le ali proprio quando abbiamo appena spiccato il volo". In ballo ci sono tanti soldI, molti dei quali persi dalle multinazionali del tabacco - e dall'erario statale - per la nuova concorrenza. La moda degli svapo genera circa 300 milioni di introiti all'anno e ha sedotto un popolo di 1,5 milioni di persone, tra ex tabagisti e nuovi adepti: il mercato è cresciuto prima ancora che si facesse in tempo a stabilire un minimo di regole per garantire ordine e concorrenza. Nella manovra di Governo appena approvata è stato deciso che dal 2018 le ricariche per svapare non potranno più essere vendute on line ma solo nelle tabaccherie e nei punti vendita autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Via web invece si potrà continuare a vendere solamente i dispositivi per inalare, sia quelli "usa e getta", sia quelli più sofisticati, diventati negli ultimi anni veri e propri oggetti da collezione da parte del popolo degli amanti del vapore. Per chi non rispetta le regole scatteranno sanzioni salate, che possono arrivare fino a 40mila euro. L'obbiettivo del Monopolio è anche quello di fare pulizia e mettere fuori gioco chi vende prodotti di dubbia provenienza e scarsa qualità, che potrebbero anche nuocere alla salute. Il rischio, però è quello di porre un freno alle aziende serie italiane, lasciando totale libertà di manovra a quelle extra europee e extra legge, che se ne infischiano sia delle norme sia delle certificazioni sui contenuti dei flaconcini da svapare. Oltre alle restrizioni che scatteranno tra pochi giorni, c'è un altro macigno che pesa sulla testa delle sigarette elettroniche: la tassa sui liquidi da inalazione, altro capitolo che ha creato una confusione enorme tra i produttori. L'imposta è stata fissata in circa 5 euro per ogni 10 ml di ricarica. Poi si pensava dovesse essere limitata solo ai flaconi contenenti nicotina e non estesa anche a quelli fatti di soli aromi. Alla fine, a scanso di ogni dubbio, si è deciso che la tassa ci sarà per tutti. A formulare la sentenza è stata la Corte Costituzionale, respingendo un ricorso presentato al Tar del Lazio. Cinque euro di tassa a ricarica significa fissare un'imposta quattro volte più alta rispetto al reale valore del contenuto dei flaconi.