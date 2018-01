Pensioni, con il 2018 INPS paga sempre al primo giorno bancabile

Con il 2018 arriva il calendario dei pagamenti da parte dell'Inps per quanto riguarda la pensione. E dopo alcune modifiche tentate negli ultimi anni, l'approvazione dell'ultima legge di Bilancio (dopo il Milleproroghe precedente) consente di porre un punto fermo per i pensionati, ma anche per chi percepisce pensioni di invalidità, cassa integrazione, disoccupazione Naspi e vitalizi.

In dettaglio, dunque, i pagamenti avverranno sempre al primo giorno bancabile. Ovvero il primo giorno del mese in cui sarà possibile effettuare il pagamento.





Di seguito, il calendario per il 2018:



-Gennaio 2018: pagamento Inps in banca ed in Posta avviene mercoledì 3 gennaio visto che il 1° gennaio è festivo, il 2 è lunedì ed è il primo giorno bancabile;



- Febbraio 2018: i pagamenti Inps avvengono il 1° febbraio sia in posta che in banca;



- Marzo 2018: i pagamenti Inps avvengono il 1° marzo, primo giorno bancabile, sia in posta che in banca;



- Aprile 2018: l'accredito pensioni ed indennità Inps, avviene il 3 aprile in quanto il 1° aprile è Pasqua ed il 2 aprile è Pasquetta;



- Maggio 2018: i pagamenti Inps avvengono il 2 maggio sia in posta che in banca perché il 1° maggio è festivo;



- Giugno 2018: i pagamenti Inps avvengono il 1° giugno sia in posta che in banca;



- Luglio 2018: i pagamenti Inps avvengono il 2 luglio perché il 1° è domenica;



- Agosto 2018: i pagamenti Inps avvengono il 1° agosto sia in posta che in banca;



- Settembre 2018: i pagamenti Inps avvengono il 3 settembre sia in posta che in banca, perché il 1° cade di sabato ed l 2 è domenica;



- Ottobre 2018: i pagamenti Inps avvengono il 1° ottobre sia in posta che in banca;



- Novembre 2018: i pagamenti Inps avvengono il 2 novembre sia in posta che in banca perché il 1° è festivo;



- Dicembre 2018: i pagamenti Inps avvengono il 3 dicembre in posta e in banca, perché il 1° cade di sabato ed l 2 è domenica