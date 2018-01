Salviamo i nidi di cicogne in provincia di Cuneo

Gentile Direttora



Abbiamo visto con dispiacere che in provincia in questi anni sono stati spostati molti nidi di cicogne! Purtroppo.

Si è fatto tanto per farle tornare e dopo 100 anni si è riusciti nell'intento, ora che ci sono invece di formare le persone ad accettare la loro presenza le scacciano nuovamente, una follia.

Sto cercando di contattare la Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli per chiederne spiegazioni su ciò che accade qui e se sia possibile.

Spesso, troppo spesso, consideriamo gli animali degli oggetti da spostare a nostro piacere. Molti di quelli che si vantano di essere animalisti, mangiano carne, e vivono tranquillamente la loro esistenza incoerente nella più assoluta serenità. Molti li considerano solo utili per catturare una foto, un filmato da esibire per la propria gratificazione personale, molti poi li considerano un risorsa ... e non aggiungiamo altro che sapete bene (palio, zoo, circo, acquari ...).

La Gabriella Vaschetti (LIPU) afferma, con facile rassegnazione, che gli animali sono più intelligenti di noi e troveranno rimedio alla nostra azione, forse. Io credo di più, credo che gli animali abbiano un cuore e dei sentimenti, addirittura arrivo a pensare che gli alberi pensano... Tuttavia l'allontanamento delle cicogne non è un atteggiamento di conservazione e di protezione degli animali, ne di educazione davanti alla maggioranza che vincendo la battaglia si sentirà più forte ed arrogante per altre devastanti nefandezza nei confronti degli animali e della natura. Fare conservazione significa trovare un rimedio (che ci sarebbe: una pensilina) o almeno provare a trovare un rimedio. Dove andranno se non esiste chi le accoglie? Abbiamo ridotto la pianura Padana ad un deserto, i terreni demaniali trasformati in campi fino al ciglio del fiume, privato gli animali di un posto in cui vivere, di un abitat. E quando si fermerà il cuore del mondo cadremo dal pero chiedendoci il perché, ma forse sarà tardi.



Mi sono stufato di animalisti all'acqua di colonia, senza coraggio, tiepidi ed accomodanti, al servizio del potere di turno sempre più ignorante.Sappiamo bene che le casette per gli uccellini sono inutili e solo il 5% viene utilizzato per il nido, non mi vengano a dire che lo spostamento del nido può essere un successo. Non sarà mai un successo comunque questo avvenga e con qualsiasi risultato.



ormai sapete già tutto sulla sorte delle cicogne. O almeno sapete ciò che passa la stampa o che si dice in giro (poco e non sempre vero).

Chi si ricorda dell'incontro dell'estate scorsa (non organizzato dal Comune ma da noi, al sindaco non interessa il dialogo) si sarà sorpreso e per fare il punto, provare a DARE UNA RISPOSTA a quanto avvenuto (disattendendo le parole di allora) avremmo deciso di incontrarci VENERDI' alle 17,30 nell'emeroteca della Biblioteca di Cavallermaggiore per produrre un documento il più possibile condiviso da inoltrare a Sindaco e Stampa. Invio questo comunicato a quanti finora si erano resi attenti alla problematica, ma invitiamo TUTTI a coinvolgere gente ATTENTA E SENSIBILE in modo da creare un minimo di confronto.

