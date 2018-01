Alba, consegnati gli encomi per motivi di servizio a quattro agenti del Corpo di Polizia Municipale

Per la capacità professionale e la prontezza di iniziativa, nonché per il lodevole spirito di servizio ed intuito operativo, quando, in pattuglia a bordo di motocicli, notavano un veicolo con a bordo un ragazzo in stato di agitazione a causa del tentativo di uscita in marcia da parte della sua fidanzata trasportata sul mezzo. Per tutto il tragitto dalla frazione Biglini al ponte di corso Canale scortavano il mezzo diretto verso l’ospedale, quando all’altezza del ponte la ragazza riusciva a scendere dal veicolo ed a scavalcare le barriere con il chiaro intento di buttarsi nel fiume. I due agenti riuscivano a fermare la ragazza oramai protesa nel vuoto e solo il loro abbraccio riusciva a trattenere la donna in bilico sulla ringhiera e a portarla in salvo sull’asfalto, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.