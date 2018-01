I 320 alunni della scuola Levi di Fossano distribuiti in tre sedi: si lavora per riprendere le lezioni il 15 gennaio

Una scuola primaria, la Levi, con 320 alunni che saranno - da lunedì 15 gennaio - trasferiti al Centro Addestramento Professional (CA, al Salice e alla Calvino. La decisione è conseguenza della caduta di intonaco nella palestra piccola dell'istituto.

Per rendere possibile la ripresa delle lezioni dopo l'ordinanza di chiusura di mercoledì 10 gennaio a seguito dei sopralluoghi tecnici, sono oggi al lavoro tutti gli operai del Comune.

Nei locali messi a disposizione dalla parrocchia Santa Maria del Salice saranno ospitate altre sei classi: la 3a B a settimana corta, la 3a C a tempo lungo, la 4a A a tempo normale, la 4a B a settimana corta, e la 5a C del tempo lungo. L'entrata al Salice sarà quella di viale Travaini, dal campo sportivo; non sarà possibile accedere al cortile con le automobili. I ragazzi ospitati dalla parrocchia di Santa Maria del Salice avranno già da lunedì la mensa attiva negli stessi locali.

Altre tre classi saranno ospitate dalla scuola primaria Italo Calvino. I ragazzi entreranno da via Garibaldi 5 che nell'orario di ingresso e uscita da scuola è chiusa al traffico. Le classi alla Calvino saranno la 1a A a tempo normale, la 1a B tempo lungo e la 1a C tempo lungo. Anche nel caso della Calvino la mensa partirà con regolarità da lunedì.

L'unica differenza rispetto agli orari scolastici tradizionali sarà il martedì pomeriggio. Gli studenti del tempo normale con rientro pomeridiano del martedì, per la giornata del 16 gennaio non torneranno in classe. Resterà però attivo il servizio mensa per tutti.