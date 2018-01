Primi assaggi di carnevale in provincia, ma anche arte, teatro e "trifolau"

Nel 2018 Pasqua arriverà in anticipo rispetto agli altri anni, per questo motivo già dal prossimo weekend si potrà partecipare ai primi eventi legati al Carnevale. A Busca dopo la Gran cena di apertura con le maschere di Busca, oggi dalle 14,30 Gran ballo con giochi musicali, baby dance, animazione, spettacolo del Mago Bingo, presenta Andrea Caponnetto. Dalle 22 e a seguire dj set e musica per tutti.



Anche arte in Granda nell’insolita cornice della Stazione di Mondovì: inaugurata giovedì 11 gennaio alle 18, la mostra “mogg alla Stazione”. Opera dei due giovani artisti Michelangelo Giaccone e Giulia Otta (in arte “mogg”), la mostra propone una serie di lavori che spaziano dall’acquerello all’installazione e al video, creando un dialogo con gli spazi risistemati per l’occasione al piano superiore dell’edificio.

L’Associazione Culturale “Amici di Bene”, presenta "Espressioni d'Arte ...", rassegna di opere (paesaggi pop) del pittore cuneese, Riccardo Balestra. A Benevagienna, dal 14 Gennaio al 22 Aprile, presso la Cella della Torre Campanaria. Inaugurazione 14 gennaio, ore 10,30, aperture giorni festivi: Ore 10-12 e 15-18 - Sempre visitabile dall’esterno.



Ancora per oggi, sabato 13 gennaio, a Cuneo Laboratorio scientifico per bimbi di 4–10 anni. Attraverso letture e proiezioni video, conosceremo grandi scienziati, faremo grandi scoperte e le metteremo in pratica. Dalle ore 16.4 alle 18.30 presso La Casa del Fiume – via Porta Mondovì 11/a.

In località, oggi, sabato 13 settembre, ad Artesina, evento dedicato al freeride con allestimento di un villaggio tecnico in piazza a disposizione degli appassionati.



Ancora sport oggi e domani sempre nel Mondolè con un week end dedicato agli sport "Extreme" che vi lascerà a bocca aperta! (info: tel. +39 0174 334 151).



A Entracque oggi corso dedicato agli ungulati delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Adatto dai 14 anni in su. Presso il Centro Uomini e Lupi di Piazza Giustizia e Libertà, 3. Orario: 15-17.



Appuntamento per oggi presso il foyer del cine-teatro alla Confraternita di Limone Piemonte dalle ore 15. Dalle 18 proiezione di un cartone animato.



Anche teatro in questo weekend in Granda: L’ultima tragedia di Shakespeare, datata 1607, è sicuramente l’opera più politica e una delle meno rappresentate del bardo. Coriolano va in scena al Toselli di Cuneo domenica 14 gennaio.



Per "Domeniche a Teatro", il 14 gennaio, ore 16, al Teatro I Portici di Fossano, Raperonzola, storia della fanciulla dalle lunghe trecce tenuta prigioniera in una torre.



Ad Alba domenica 3Chefs - Trio Comedy Clown - L'ultima cena, spettacolo di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati e Alessandro Vallin - 3Chefs. Alle ore 16.30 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba.



Domenica a Bagnolo Piemonte esposizione di sculture in legno e dimostrazione di realizzazione di sculture con motoseghe. Info tel. +39 340 083 1343



A San Damiano Macra dal 14 gennaio al 18 marzo corso base di fotografia organizzato dalla Compagnia del Buon Cammino in collaborazione con l'Associazione Progetto Har. Per info : tel. +39 338 7908 771



Per finire a Canale domenica raduno dei trifolau e cani da tartufo del Piemonte, la giornata sarà tutta per i cani da tartufo e per i trifolau e avrà come cornice l’Enoteca Regionale del Roero con la colazione del trifolau, la benedizione di Sant’Antonio abate, eletto a protettore dei trifolau, con la consegna della gualdrappa al cane da tartufi patriarca della manifestazione.

Ricordiamo inoltre che sono aperti tutti gli impianti sciistici della Granda oltre agli anelli di sci di fondo.