Al via l'orientamento scolastico a Verzuolo

“Un aiuto ai ragazzi e alle famiglie”. Così l’Amministrazione Comunale di Verzuolo ha risposto alla richiesta di molte famiglie in vista della scelta da compiere dopo la licenza della “terza media” cioè scuola secondaria di primo grado.



Martedì 16 gennaio allo ore 16,15 grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico e dei Responsabili dei tre Istituti scolastici presenti a Verzuolo (AFP, Istituto Agrario, ITIS), nella palestra delle scuole medie in Via Europa, si terrà un momento di incontro, quale contributo all’orientamento scolastico.



I ragazzi e le famiglie potranno acquisire direttamente dai tre Istituti, informazioni sulle opportunità scolastiche.



“E’ un’occasione – dichiara l’Amministrazione Comunale – per contribuire, in piccolo, alle scelte che si devono compiere dopo la terza media. Un contributo per l’importante scelta del futuro formativo e lavorativo dei giovani verzuolesi per far loro conoscere le realtà presenti sul territorio e per contrastare lo scoraggiamento. Per loro, quindi, il lavoro che verrà sarà così una scelta consapevole. Lavoro non visto solo come bisogno, come necessità ma come fine e come realizzazione”.



L’Amministrazione comunale conclude dichiarando che: “Nel Bilancio 2018 opereremo, pur nelle limitate condizioni, scelte che potranno contribuire a sostenere le imprese e, quindi, il lavoro”.