Elogio della fantasia: l'arte di "mogg" conquista Mondovì (FOTO)

Le loro idee sono intrecciate, non ingarbugliate. Esattamente come l'acrostico che dà nome al loro sodalizio artistico: "mogg", vocabolo apparentemente privo di significato razionale, ma che acquista senso compiuto di fronte ai nominativi di Michelangelo Giaccone e Giulia Otta, protagonisti in questi giorni con la mostra "mogg alla stazione", inaugurata giovedì scorso a Mondovì e aperta ogni fine settimana sino al 18 marzo (gli orari: venerdì 18-22; sabato 10-13, 15-21; domenica 10-13, 15-19).

Un'estemporanea che va al di là della mera e tradizionale esposizione di opere, esortando i visitatori a elaborare una personale mappa concettuale tesa a conferire un'interpretazione a quanto si staglia dinnanzi ai loro occhi, che, per ragioni di soggettività, non potrà mai essere uguale a quella degli altri spettatori.

Ciò che incuriosisce, però, è soprattutto la genesi di tutto questo. Per meglio dire: come si è arrivati alla nascita di mogg? "Si tratta di un progetto artistico nato da noi due - rispondono in coro Michelangelo Giaccone e Giulia Otta -. Quando frequentavamo il liceo artistico capitava spesso, essendo vicini di banco, di trovarci a scarabocchiare sullo stesso foglio. Presto abbiamo pensato di dare più importanza a questo lavoro condiviso, e ciò ha portato entro breve tempo alla nascita di mogg (rigorosamente in stampatello minuscolo), a cui abbiamo dato una sempre più forte e consapevole vocazione progettuale e maggiore stratificazione dal punto di vista comunicativo e concettuale. Si tratta di un progetto che portiamo avanti al di fuori dei nostri corsi di studi, occupandoci di arricchire i nostri percorsi individuali con altri linguaggi ed esperienze per poi far confluire il tutto nel lavoro condiviso. Abbiamo cominciato a esporre i nostri lavori dal 2014; all'inizio si trattava di semplici quadri incorniciati di piccole dimensioni, la cui similitudine con l'illustrazione era più marcata. Poco per volta abbiamo abbandonato la forma statica del quadro per cercare nuove possibilità restando fedeli ai nostri princìpi".

Un percorso che ha condotto i due giovani alla mostra attualmente in corso di svolgimento, denominata "mogg alla stazione". "La mostra che abbiamo inaugurato in stazione - affermano - rappresenta il risultato dell'ultimo anno e mezzo di lavoro, con opere di grandi dimensioni che dialogano con lo spazio insolito che le accoglie, sperimentando tecniche come il video e l'installazione, oltre agli ormai consueti china e acquerello su carta. Quest'avventura è cominciata con la ricerca di uno spazio espositivo che rispondesse alle nostre esigenze (ambiente raccolto e formato da più spazi, per costruire un vero percorso di visita). Dopo alcuni mesi di ricerca siamo approdati alla stazione di Mondovì, dove l'associazione "MondoQui" si sta occupando di riqualificare i vari locali della struttura (a breve riaprirà il "Caffè Sociale"). Ci è stato proposto un appartamento al piano superiore, appartenuto ai dipendenti di RFI e ormai in disuso da parecchi anni. Noi ci siamo occupati di risistemarlo (con un consistente lavoro che ha compreso la tinteggiatura delle pareti, la risistemazione dei pavimenti e l'adattamento dell'impianto elettrico per l'occasione) e di allestire la mostra, che prende corpo in quattro stanze e un piccolo corridoio". LA MOSTRA - Michelangelo e Giulia illustrano poi, con dovizia di particolari, la loro esposizione. "Entrando si accede a quella che era la cucina, sulle cui pareti abbiamo disposto l'alfabeto, una serie di 20 fogli ispirati a quelli che si usano alle elementari per insegnare ai bambini a leggere e scrivere: la non corrispondenza tra figura e parola genera uno slittamento semantico e fornisce al visitatore una modalità di approccio ai nostri lavori, che non vanno guardati rispettando le consuete leggi della logica. Allo stesso tempo però, i soggetti illustrati ricompaiono a volte nei nostri lavori, più avanti nel percorso di mostra suggerendo una possibile chiave di lettura". "Sempre entrando, ma sulla sinistra, è presente una video installazione che vede noi due intenti a ritagliare giornali per trasformarli in pesci di carta che si adagiano sul pavimento coprendolo quasi del tutto". "Proseguendo si transita nel corridoio che si trasforma in una piccola galleria di ritratti: all'interno di ovali di carta sono raffigurati i personaggi ricorrenti nei nostri lavori". "Si accede poi alle ultime due stanze. Nella prima un lungo foglio verticale invita lo spettatore a salire sulla scaletta posta in fronte ad esso per meglio osservare i particolari più alti. di fronte si trova un grande tondo riempito con le "signore del Settecento", che affollano la composizione priva di qualsiasi elemento spaziale. Nella seconda stanza, la parete di fronte all'ingresso ospita il lavoro di un anno intero, che si concretizza su un foglio stretto e lungo oltre tre metri". "Infine il 'teatrino': una 'scatola' di legno fissata al muro al cui interno si dispongono oggetti e personaggi, questa volta ritagliati minuziosamente e applicati andando in profondità. Inoltre in tutte le stanze nella porzione alta delle pareti corre un lungo fregio composto da pezzetti di frasi (tutte trascritte dalle fonti più disparate: da Tolstoj e l'alta letteratura, ai nostri quaderni delle elementari, a riviste, giornali, scatole di biscotti e via dicendo) accostate per costruire piccoli spunti di racconto che si interrompono e rinascono in continuazione". OBIETTIVI DI "MOGG ALLA STAZIONE" - Quali sono gli obiettivi che Michelangelo e Giulia si sono dati con questa mostra? La risposta, ancora una volta, giunge dalla loro viva voce: "La nostra intenzione con questa mostra (e più in generale con tutto il nostro lavoro) è riflettere sui meccanismi che stanno alla base del racconto, della narrazione e della comunicazione, suggerendo allo spettatore-lettore una gamma il più vasta possibile di spunti immaginifici che lo affranchino da strutture prestabilite di rapporto con la realtà, restituendogli la facoltà naturale di immaginare liberamente. Questo determina un approccio ludico sia alla creazione dei nostri lavori che alla loro fruizione. Per queste ragioni non abbiamo un lavoro preferito: ogni pezzetto che compone la mostra concorre alla creazione di un piccolo mondo all'interno del quale il visitatore si può muovere. I nostri lavori sono potenzialmente dei costanti work in progress che non hanno inizio né fine e che si ampliano con i significati che lo spettatore può aggiungere. Tutto questo inoltre spiega perchè mogg non è illustrazione: ne riprendiamo il linguaggio, questo è vero, ma ce ne discostiamo per il fatto che non illustriamo una storia, ma sono i disegni stessi a suggerirne una (o mille) in costante mutamento".