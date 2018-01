“Ci hanno definito la Apple delle calzature, la scarpa 2.0 al servizio del viaggiatore”: Intervista a Giò Giacobbe, ideatore del concept ACBC

Ua scarpa 2.0, capace di adattarsi alle esigenze e alla vita sempre più dinamica e frenetica di uomini e donne del nuovo millennio. E' una bella storia di innovazione e di imprenditoria italiana quella che ci racconta Giò Giacobbe, trentenne sanremese e volto noto dell'industria della moda, che ha lanciato un progetto di calzatura rivoluzionaria: ACBC.

Il nostro Giò, che avevamo conosciuto come Manager per lo sviluppo commerciale del gruppo Trussardi in Cina (leggi qui articolo Sanremonews) è infatti tornato in Italia e, assieme al partner e amico Edoardo Iannuzzi e con il supporto della Media Company Triboo Media, sta lanciando un nuovo concept di scarpa. Una innovazione che si preannuncia dirompente.