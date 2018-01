Un mese fa l'arrivo delle spoglie dei Savoia a Vicoforte, il sindaco: "Il passato può essere discusso, ma non cancellato"

Esattamente un mese fa, domenica 17 dicembre, il Santuario di Vicoforte accoglieva la salma di Vittorio Emanuele III, rientrata in Italia da Alessandria d'Egitto con un volo militare. Due giorni prima, presso la medesima basilica erano giunte le spoglie della consorte del re, la regina Elena di Savoia, precedentemente sepolta in Francia, a Montpellier.

Oggi i sovrani riposano insieme, uno accanto all'altro, nella cittadina monregalese: un dato di fatto che ha scatenato numerose polemiche nelle scorse settimane, tanto che in occasione dell'ultimo Consiglio comunale Valter Roattino, sindaco di Vicoforte, è intervenuto per fare chiarezza sulla questione e dissipare eventuali dubbi residui.

GENESI E ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE SALME - "Come tutti ormai sapete - ha esordito -, dal 17 dicembre 2017 le spoglie reali di Vittorio Emanuele III e della moglie Elena di Savoia riposano nel nostro Santuario, nella cappella di San Bernardo, cerimonia alla quale ho presenziato al loro arrivo in qualità di Sindaco. L'evento è stato preparato nel corso degli ultimi anni e si è concretizzato negli ultimi mesi, dall'azione congiunta della 'Consulta dei Senatori del Regno', presieduta dal professor Aldo Alessandro Mola e dalla signora Maria Gabriella di Savoia, nipote di Vittorio Emanuele III, e dalla più alta carica dello Stato, onorevole Sergio Mattarella, che ha dato il suo necessario consenso all'operazione. Il tutto è avvenuto con stretto riserbo richiesto dalla delicatezza della materia, che attraverso le 2 figure reali richiama alcune pagine non semplici della storia nazionale, ma che comunque, nel bene e nel male, hanno fatto storia".

LE RAGIONI DELLA SCELTA - "Il Santuario di Vicoforte è stato scelto per diverse ragioni - ha proseguito il primo cittadino -. Innanzitutto, esso si trova in Piemonte, terra sabauda per eccellenza, dalla quale tra il 1860 e il 1870 si iniziò il processo che portò poi all'unità nazionale. In seconda battuta, la provincia di Cuneo, nella quale si trova Vicoforte, è già segnata da tracce sabaude: basta pensare alla Reggia di Racconigi, all'ex Certosa di Casotto e alla Palazzina Reale di Valdieri e, ovviamente, alla stessa basilica, nata attorno al pilone votivo dedicato alla Madonna anche grazie al notevole impulso della Real Casa di Savoia, che lo pensò come pantheon del proprio casato. Inoltre, la cappella di San Bernardo custodisce già le spoglie del duca Carlo Emanuele I (per tale sito sussiste anche la denominazione di 'Mausoleo del duca' la cui statua domina il piazzale del Santuario). Infine, poi, la più significativa valutazione è quella storica: si potranno legittimamente avere opinioni diverse o contrastanti e anche critiche, ma i sovrani, come tutta la dinastia dei Savoia, appartengono alla storia d'Italia e il passato può essere discusso, ma non cancellato. Personalmente, ritengo che avere le tombe a Vicoforte potrebbe richiamare eventuali flussi turistici sul nostro territorio, non soltanto nella nostra città".

"SBAGLIATO SPECULARE SUI MORTI PER IL TURISMO" - Al termine dell'intervento di Roattino, il consigliere di minoranza Sebastiano Massa, in riferimento al trasferimento dell'ex re d'Italia e della regina, ha affermato: "Abbiamo letto tutti le dichiarazioni fatte dal sindaco e da altri primi cittadini. La cerimonia civile doveva avere termine all'aeroporto di Levaldigi e la tumulazione doveva avvenire in privato. La presenza del nostro sindaco con la fascia tricolore non era opportuna e fuori luogo. Ci auguriamo che venga il mondo al Santuario, ma non per la presenza dei Savoia: non bisogna dimenticare la storia dalla Guerra del Sale ad oggi! Il sindaco deve porre molta attenzione nel rilasciare interviste: speculare sui morti per il turismo non è giusto. Ci sono grandi difficoltà anche all'interno della basilica". Immediata la replica del primo cittadino: "Costituzionalmente il re era un soldato a capo dell'esercito ed è deceduto ad Alessandria d'Egitto prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948). Quindi, in quanto tale, si tratta di un militare italiano che oggi è rientrato nel suo Paese: era opportuno accogliere le spoglie in modo ufficiale".