Inagibile il guado ciclopedonale sul torrente Gesso, tra Cuneo e Mellana di Boves

Fuori uso l'attraversamento ciclopedonale tra Cuneo e Mellana di Boves lungo la pista ciclabile del Parco Fluviale. Il tratto del guado riaperto la scorsa estate - a luglio - risulta interrotto in almeno un punto, eroso dall'acqua del torrente Gesso, e non è attualmente percorribile. La foto è stata scattata ieri 17 gennaio da Enrico.

Dal Parco fluviale fanno sapere che, purtroppo, la pioggia caduta abbondante una decina di giorni fa ha reso inagibile anzitempo il passaggio. Di solito, infatti, è in autunno o in primavera che crolla, quando il torrente è in piena per le piogge o per lo scioglimento dei ghiacci. "In autunno non abbiamo avuto pioggia, per cui il guado non ha subito alcun danno. E' piovuto in pieno inverno, cosa anomala per questa stagione, perché dovrebbe nevicare. Le precipitazioni hanno danneggiato il guado in un punto e, pertanto, non è attraversabile. La struttura verrà rimessa a posto al termine delle piene primaverili, in vista dell'estate. Non è possibile fare una struttura permanente, perché potrebbe fare da tappo e creare altri problemi" - ci spiega Marco Viada.

Fino al prossimo mese di luglio, pertanto, non sarà possibile attraversare il guado tra Cuneo e la Mellana. Il guado è oggetto di un protocollo di intesa tra i Comuni di Cuneo e di Boves, che si occupano della sua gestione, della ricostruzione e del mantenimento.