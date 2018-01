Gatto Panceri, assaggio radiofonico con "Un qualunque posto fuori e dentro di te"

“Gatto Panceri è vivo”, come egli stesso ama dire, “sono un vulcano di energia più in forma che mai”. Il noto cantautore lombardo è tra i massimi hitmakers della musica italiana: con la sola ‘Vivo per lei’ portata al successo dal binomio Andrea Bocelli-Giorgia ha venduto oltre 43 milioni di copie nel mondo ed è autore anche di successi per Mina, Mietta, Gianni Morandi, Fausto Leali, Massimo Ranieri, Riccardo Fogli e molti altri.

Dopo aver fatto parlare ultimamente di sé anche per via di un drastico e convincente total look (completamente rasato, stile inglese, pare persino ringiovanito di 10 anni) torna ora a bussare, a partire da venerdì 19 gennaio alla scena radiofonica con il rifacimento di uno dei suoi brani del passato più di successo Un qualunque posto fuori o dentro di te proposta in una versione targata 2018. Il brano in oggetto è un gustoso apripista del nuovo album ‘Pelle d’oca e lividi’, il cui primo singolo inedito è previsto in radio entro la metà del prossimo aprile in contemporanea all’uscita dell’intero cd (l’11° in carriera, come cantautore).

“Considero ‘Un qualunque posto fuori o dentro di te’ un cadeau per la gente che mi segue dagli esordi e anche per le radio amiche. Nel 1992, dopo il mio debutto ufficiale a Sanremo con ‘L’amore va oltre’, questa canzone incontrò il favore spontaneo delle emittenti che iniziarono, di sorpresa, a programmarlo volentieri nelle proprie play-list, nonostante i miei discografici avessero proposto alle radio come secondo singolo un altro brano”, ricorda Gatto Panceri. “A quel tempo, gli speakers, amavano ascoltare interamente gli album: e potevano altresì permettersi di scegliere, a proprio gusto, le canzoni da programmare, come in questo caso, decretandone il successo”.

Dal sound intenso e avvolgente di questo primo assaggio si intuiscono i nuovi mondi musicali di cui sono pregne anche le altre 18 canzoni inedite che compongono il prossimo album. Musicalmente, come al solito, il nuovo lavoro è di pregiata fattura, con testi sempre di spessore e una vocalità addirittura migliorata col passare degli anni. Pelle d’oca e lividi’ è un racconto intenso di ben 19 tracce, numeri da cd doppio che sarà però venduto al prezzo di uno. “Ho consegnato a chi lavora nelle radio questa felice anticipazione: lasciando così di fatto, oggi proprio come allora, a loro ogni completa e assoluta libertà di suonarlo, se vogliono”, dichiara sereno il cantautore. “Per la prima volta in un mio brano ho suonato – tutti, ma proprio tutti - gli strumenti che compongono l’arrangiamento. Anche degli altri pezzi del nuovo cd sono autore, compositore, arrangiatore, produttore artistico, produttore esecutivo e anche Editore: infatti da poco ho aperto anche la mia edizione musicale, che si chiama ‘Vivo per Lei’. Per i mixaggi ringrazio di cuore il prezioso Roberto Guarino, e i consigli di Patrick Dijvas, il bassista della PFM che nel ‘92, di ‘Un qualunque posto fuori e dentro di te’, produsse e arrangiò la versione originale“. Conclude così Gatto Panceri: “Le emozioni che restano, quelle che scaldano il cuore, non hanno prezzo. Questa volta più che mai non ho badato a spese fisiche e economiche per fermare al meglio il tutto nel mio nuovo cd. Le canzoni che valgono richiedono tempo e dedizione, specialmente se ambiscono a essere eterne. Per questo ho lavorato quattro anni per realizzare, proprio come lo sognavo, il mio undicesimo album. Un grazie sincero in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi una mano preziosa a divulgare le mie nuove proposte musicali, a partire da questo assaggio che vi ho spedito in anteprima“. ‘Pelle d’oca e lividi’: il viaggio parte da qui.