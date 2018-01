La Nuova Privacy Europea GDPR EU679/2016, una grandissima opportunità

Da uno studio effettuato, si stimano in circa 45.000 le imprese che dovranno dotarsi di obbligatoriamente di un DPO senza tralasciare che le aziende che vorranno comunque dotarsi volontariamente di questa figura saranno almeno 150.000.

Inizia il conto alla rovescia per la piena applicabilità del Nuovo Regolamento Europeo EU679/2016 GDPR, che avverrà il 25 maggio 2018.

Si apre una nuova dimensione sul come “trattare la privacy nelle aziende” per ogni titolare di partita IVA, il quale, come già avvenuto nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà seguire un percorso formativo reso obbligatorio dall’entrata in vigore dell’art. 29 del GDPR anche per tutti gli addetti al trattamento dei dati della propria impresa, e dotarsi, a seguito di un’adeguata analisi dei rischi, di una privacy policy a tutela dei diritti degli interessati in base al principio di Accountability (artt. dal n.4 al n. 29 GDPR).

Le sanzioni sono a dir poco “devastanti” non essendo più a “fasce” come per il D.lg.196/03 ma verranno commisurate in base al principio di Accountability che il titolare avrà rispettato o meno e potranno arrivare fino a due milioni di euro.

Con il nuovo Regolamento UE679/2016 GDPR, dovranno obbligatoriamente dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) tutte le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (eccetto le autorità giudiziarie), tutte le imprese (enti e imprese piccole, medio e grandi) che trattano su larga scala dati particolari, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici, oppure che svolgono attività in cui i trattamenti richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

Non dimentichiamo che i Garanti (WP29) consigliano “ vivamente " ai Titolari del Trattamento che non hanno l’obbligo del DPO, di servirsene in modo volontario , assolvendo al “principio di Accountability” del GDPR.

A questo punto per tutte le imprese si aprono le porte alla “formazione” e alla “documentazione” relativa al proprio rischio rilevato nell’impresa.

Oggi nascondere la testa sotto la sabbia come si è fatto per la 196/03 vuol dire sicuramente esporsi a sanzioni devastanti con il rischio di compromettere la propria impresa… molto meglio guardare avanti e mettersi in regola!

Cosa possiamo fare per i Data Protection Officer? Si prevedono oltre 150.000 richieste per DPO obbligatorio o volontario in Italia nei prossimi due anni.

