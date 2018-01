Con la Nuova Privacy Europea GDPR EU679/2016, ora NON si scherza più!

Inizia il conto alla rovescia per la piena applicabilità del Nuovo Regolamento Europeo EU679/2016 GDPR, che avverrà il 25 maggio 2018.

Si apre una nuova dimensione sul come “trattare la privacy nelle aziende” per ogni titolare di partita IVA, il quale, come già avvenuto nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà seguire un percorso formativo reso obbligatorio dall’entrata in vigore dell’art. 29 del GDPR anche per tutti gli addetti al trattamento dei dati della propria impresa, e dotarsi, a seguito di un’adeguata analisi dei rischi, di una privacy policy a tutela dei diritti degli interessati in base al principio di Accountability (artt. dal n.4 al n. 29 GDPR).

Le sanzioni sono a dir poco “devastanti” non essendo più a “fasce” come per il D.lg.196/03 ma verranno commisurate in base al principio di Accountability che il titolare avrà rispettato o meno e potranno arrivare fino a due milioni di euro.

Con questi presupposti, la nostra organizzazione, ha creato strumenti professionali, veloci ed economici per dare sostegno agli Studi Professionali e alle imprese clienti, il tutto per semplificare e ottemperare alla privacy in maniera esaustiva.

L’accordo “Studi Professionali” prevede una partnership per aiutare la propria clientela e allo stesso tempo incrementare il fatturato dello Studio.

Contattaci ORA e chiedi del “responsabile Accordi Studi Professionali”, ti spiegheremo come collaborare con noi perchè oggi nascondere la testa sotto la sabbia come si è fatto per la 196/03 vuol dire sicuramente esporsi a sanzioni devastanti con il rischio di compromettere la propria impresa… molto meglio guardare avanti e mettersi in regola!

Cosa possiamo fare per gli Studi professionali? Tramite il nostro “Accordo Studi professionali” e la giusta pianificazione delle attività, ti forniremo la formazione ed il sostegno necessario per svolgere le attività privacy sulla tua clientela al fine di avere i clienti “compliance” incrementando notevolmente il fatturato dello Studio. Richiedi oggi un appuntamento per spiegarti il nostro “Accordo Studi Professionali”! Cosa possiamo fare per le Aziende che devono diventare “compliance alla privacy GDPR”? Contattaci e gratuitamente faremo una “gap analisis” della tua impresa per capire quali misure “adeguate” dovrai adottare per essere considerato “compliance” al GDPR 679/2016. Richiedi oggi la “gap analisi gratuita” per la tua impresa!

Dancan Srl,

Via Chivasso 15 A, 10098 Rivoli (TO)

Tel.: 011.579.42.57 - Fax: 011.043.22.78

e-mail: info@dancan.it





dancan.it

certificazionedataprotectionofficer.it