Savigliano: al liceo "Arimondi" la testimonianza di un'ex-allieva sulla "Operazione Colomba"

“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” recita l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l’insieme delle norme giuridiche poste alla base della giurisprudenza su cui si fonda la cultura e la civiltà europea. Ma a due ore di volo di distanza, in Libano, la parola “dignità” viene svuotata del suo significato divenendo un concetto estraneo. Estraneo nell'accezione etimologica del termine, che deriva dal latino extraneus in cui extra significa “di fuori”, e quindi appartenente ad un'altra patria.

Operazione Colomba è un progetto impegnato sul territorio libanese che fonda i propri principi su tre punti cardine: la nonviolenza, l'equivicinanza, cioè la condivisione della vita con tutte le vittime sui diversi fronti del conflitto e la partecipazione popolare.

Avendo trascorso alcuni mesi nel campo profughi di Tel Abbas al confine con la Siria, Silvia Abbà, volontaria del corpo non violento ed ex allieva del Liceo classico, ha portato la propria testimonianza a riguardo agli studenti del Liceo Arimondi di Savigliano.

Nei campi profughi in Libano, dato che questo Stato non è firmatario della Convenzione sull'asilo, i profughi in fuga dalla guerra non possono ottenere lo status di rifugiato e di conseguenza non vengono rilasciati i documenti che permetterebbero il loro riconoscimento giuridico nello Stato.

Dato che il Libano non ammette l'esistenza di due milioni di profughi siriani, non vengono tutelati neanche i loro diritti fondamentali, non permettendo quindi una vita dignitosa.

Il Libano è un paese militarizzato in cui sono allestiti posti di blocco dove vengono controllati i documenti, che diventano limiti invalicabili per i profughi che cercano di superarli per recarsi al lavoro poiché, se scoperti, vengono incarcerati per giorni e durante la prigionia vengono torturati. I bambini crescono assuefatti ai trattamenti inumani che subiscono accettando, senza saperlo, di non essere più bambini. Le famiglie siriane non hanno diritto all'assistenza sanitaria e sono quindi destinate a pagare ingenti somme di denaro per poter avere una speranza di guarigione. Quando muoiono, non hanno il diritto di essere sepolti in patria, ma vengono condannati ad un esilio perpetuo poiché il processo di disumanizzazione non si ferma neanche di fronte all'ultimo atto della vita.

Calvino scrisse: “L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n'è uno è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento continuo; cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, dargli spazio.”

Operazione Colomba è presente sul territorio libanese perché è stata in grado di riconoscere “chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno” e lotta ogni giorno per dare loro spazio, per fare in modo che non si spenga l'ultimo barlume di umanità.