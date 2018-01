Giemme Costruzioni, il partner per gli sviluppi industriali

La Giemme Costruzioni nasce e si specializza inizialmente nel movimento terra. Con il passare degli anni ed il crescere della nostra esperienza siamo venuti incontro alle esigenze dei nostri clienti, sempre più interessati a collaborare con fornitori dalle competenze più ampie. Per soddisfare le richieste delle committenze abbiamo strutturato la nostra azienda in modo più completo con inserimento di personale qualificato, nuove certificazioni e nuovi macchinari di ultima generazione. Il futuro delle costruzioni si sta sempre più orientando alla riqualificazione delle aree in disuso e dismesse, con edifici non adatti alle nuove normative. Noi vogliamo aiutare i clienti che scelgono questi luoghi per lo sviluppo delle proprie aziende. In una prima fase, in presenza di edifici non a norma, abbiamo attrezzature adatte alla demolizione di qualsiasi fabbricato e, per ottimizzare i costi delle lavorazioni, cerchiamo di riutilizzare il materiale di risulta sul cantiere stesso per creare rilevati adatti a piazzali o piani di appoggio per nuove costruzioni. In una seconda fase, realizziamo tracciamenti, scavi e fondazioni in opera lasciando l’area libera al montaggio di prefabbricati che vengono scelti dalla committenza o che possiamo proporre noi grazie alla collaborazione con nostri partner di fiducia. In una terza fase, al termine dei montaggi, completiamo l’opera con la realizzazione dei piani di appoggio delle nuove pavimentazioni, la realizzazione della raccolta delle acque piovane, la canalizzazione delle acque reflue, la predisposizione di cavidotti passacavo per le nuove linee di alimentazione, la realizzazione di piazzali di manovra e le aree verdi di completamento.

Facciamo sempre in modo che ci sia all’interno dei nostri cantieri la massima armonia tra le varie imprese operanti , anche per favorire il completamento delle commesse nelle tempistiche stabilite.

Giemme Costruzioni non problemi ma soluzioni

