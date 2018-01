Il Comune di Verzuolo ha deciso la potatura delle alberate

L’Amministrazione comunale di Verzuolo sta intervenendo sul viale di via Provinciale Saluzzo. L’abbondante nevicata e la bufera di vento del dicembre scorso, avevano messo in luce la fragilità strutturale della componente “Acer negudo”: l’acero americano piantato soprattutto nella zona verso il confine con il Comune di Manta. L’albero è una specie esotica di cui non si consiglia più la messa a dimora. Al fine di garantire la sicurezza si è proceduto all’abbattimento di alcuni esemplari. L’esperto agronomo e forestale del Comune, per quanto riguarda i platani (Platanus Hybrida), ha indicato di operare un intervento a “tutta cima” su tutto il doppio filare di alberi. Sul filare più lontano della strada provinciale il lavoro è di minore consistenza anche per ottenere subito la ripresa vegetativa con una buona produzione di foglie. L’esperto precisa che un taglio maggiore non darebbe più la funzione di viale. Una potatura più significativa è prevista sul lato strada. Per quanto riguarda la messa in sicurezza di altre alberate si sta operando su tutto il territorio comunale. Sono previsti anche interventi di riordino nelle aree verdi. A Falicetto sono stati tagliati gli alberi a fine vita o pericolosi. Al termine di questo lavoro si opererà un reimpianto per garantire l’ombreggiatura e la fruibilità dell’area in raccordo con la collocazione dei giochi dei bambini. L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ricordare che anche per il settore privato si dovrebbero usare delle procedure sia per l’abbattimento che per la potatura degli alberi.