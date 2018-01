Cosa ci dicono le stelle? L'Oroscopo di Corinne dal 26 gennaio al 2 febbraio

ARIETE: Non agitatevi, non impuntatevi, non affaticatevi e non inalberatevi: queste risultano essere attualmente le regole fondamentali per stare bene e portare termine ciò che vi siete prefissati … Fattibili dei fermenti tra le pareti domestiche o in un habitat piuttosto disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Una dieta equilibrata e tanta positività, gioveranno al benessere!

TORO: Vi capiterà di arrabbiarvi, trattare con stolti o non riuscire a far intendere in vostri intenti… Ma non tutti la pensano alla stessa maniera e il modo migliore per ottenere i risultati sperati è usare l’arte della diplomazia ed evitare di bofonchiare con chi non ha orecchie per sentire… Il trigono di Saturno vi spalleggerà o porterà qualcosina di nuovo nella quotidianità. Tutelate solo la salute e gli interessi! Cosine da sistemare in casa. Corsa agli acquisti scontati.

GEMELLI: Saturno è paragonabile all’influenza: anche quando si è eclissata lascia sempre dei residui… Ciò significa che non potete ancora cantar vittoria e che delle rogne costellino le adiacenti giornate portandovi a sbuffare o ad essere nervosetti… Qualche nativo si incavolerà per un’iniquità, altri si troveranno alle prese con spese, con una salute vacillante o una delusione demoralizzante… Propensione a mal di schiena o sciatalgie. Domenica squinternata.

CANCRO: La prudenza non sarà mai eccedente in quanto con i transiti che vi ritrovate qualcosina potrebbe andare storto, subire delle interferenze, dei ritardi o voi stessi non essere sicuri dei passi che muoverete e se un tarlo rosicchia la mente rischia di commutarsi in un’idea fissa… Un componente del nucleo domestico andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Pure sulla strada siate attenti al fine di non incappare in inconvenienti…

LEONE: Con Giove avverso accuserete larvati malesseri oppure vi capiteranno delle cose talmente grottesche dal rasentare l’inverosimile! In compenso vi caverete uno sfizietto, effettuerete una compera voluttuosa, frequenterete gente carismatica, organizzerete un combino o risolverete quello che fino all’anno scorso costituiva un problemino… Un genitore, parente o conoscente abbisognerà della vostra presenza… Pancia in subbuglio e cali di energia.

VERGINE: Siamo solo all’inizio dell’anno: quindi se avete l’impressione che i preannunciati successi tardino ad arrivare e la solita solfa vi accompagni non demordete ma seguitate a guardare innanzi dove, grazie a Giove e Saturno benevoli, in qualsiasi impresa la spunterete… Avvaletevi però della facoltà di reclamare diritti e ragioni, non ansimate eccessivamente per chi, presto, rinverrà soluzioni impensate e preventivate delle sorpresine…

BILANCIA: Un inconsueto processo di rigenerazione sfiorerà gli sfigati e i demoralizzati consentendo loro di guardare al futuro diversamente anche sentimentalmente… In tale impresa, la mano del fato e di un paio di estrosi personaggi non sarà indifferente… Abboccamenti, abbuffate, improvvisate, sghignazzate e geniali “trovate” costelleranno il week-end. Ugge in ambito privato, professionale o familiare. Naso colante od irritato. Tendenza a spaccare oggetti.

SCORPIONE: Malgrado le vigorie non siano al top, confidate in un periodo “discreto”: gli astri solleciteranno metamorfosi, novità ed immaginabili trionfi così come scanserete un guaio, scoprirete le marachelle di un burbanzoso tipetto, vi toglierete un simbolico peso… Missive da qualcuno legato al passato e comunicati inusitati. In amore, se avete imbastito da poco una storiella, non buttatevi allo sbaraglio perché non tutto è come sembra… Trambusti in casa o sul lavoro.

SAGITTARIO: Che squallore appurare che esiste della gente talmente sordida dal non farsi scrupoli nel biasimarvi o intrufolarsi nella vostra privacy: a tal proposito la miglior soluzione è estrapolare la determinazione e non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Grana materiale da arginare e spesucce da contenere specie se il conticino è più rosso di un gamberino. Un discorso mal interpretato solleverà polveroni ma, quasi subito, un chiarimento, attenuerà asti e tensioni.

CAPRICORNO: Scrollatevi di dosso apatia e pigrizia: è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al fine di mutare ciò che non aggrada o che ha fatto pensare e penare!!! Novità provenienti dalla famiglia, dall’amore, dalle amicizie, dal lavoro, dal telefono o dalla carta stampata, compresa una bolletta o richiesta di pagamento da verificare… Inconvenienti burocratici e bisticci con saccenti, curiosoni e maldicenti. Cena sfiziosa o festa a cui aderire senza indugiare.

ACQUARIO: Con febbraio si apriranno inediti varchi sia che si tratti di attività che di affetti. Gli orizzonti del domani sono diversi dagli attuali e investirvi anima e cuore offrirà ottime chance a patto di inquadrare un misterioso soggetto. In eventuali trattative patteggiate: altrimenti le conseguenze da pagare saranno assai salate! Carte, mobili od immobili da sistemare… Incontro baldanzoso e festine, omaggi, baldorie o pensierini per chi compie gli anni… Schiena dolorante.

PESCI: L’emotività giocherà brutti scherzi favorendo somatizzazioni e la tendenza ad ingigantire problematiche o a veder ostacoli dappertutto… Obliate il passato, specie ha deluso od amareggiato, pigliatevi delle pause di relax, coltivate le amicizie e gustate l’attimo fuggente… Una mini sosta forzata costringerà a mollare il tiro. Qualche doloretto sparso o una forma influenzale non andrà trascurata… Soldini da spendere per una cena, pizza od omaggio.