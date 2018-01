Sarà, con ogni probabilità, Marco Perosino (Forza Italia) il candidato al Senato del centrodestra

Se il diavolo non ci metterà la coda.



Se non si frapporranno ostacoli in dirittura d’arrivo.



Se Berlusconi non avrà inderogabili necessità di paracadutare qui qualcuno su un collegio che i sondaggi dicono essere blindato, Forza Italia cuneese potrà esprimere un suo senatore.



Fatti salvi tutti questi “se”, l’uomo su cui Alberto Cirio, con l’avallo del coordinatore provinciale Maurizio Paoletti e di quello regionale Gilberto Pichetto, punta è il sindaco di Priocca d’Alba e consigliere provinciale delegato Marco Perosino.



La politica è fatta di capacità, di impegno e di passione, doti che certo non difettano a Perosino, ma anche di congiunture particolari e il sindaco di Priocca, per un favorevole disegno del destino, si è trovato al posto giusto nel momento giusto.



Manca l’ufficialità, ma tutto lascia supporre che sarà lui il candidato di Forza Italia, che dovrà verosimilmente vedersela con il deputato uscente del Pd Mino Taricco sull’unico collegio senatoriale della Granda.



Usiamo, non a caso, il condizionale a proposito del possibile sfidante, perché le agenzie in queste ore descrivono una situazione quanto mai travagliata nel centrosinistra al punto che la “Civica Popolare” di Beatrice Lorenzin minaccia di chiamarsi fuori dalla coalizione. La minoranza orlandiana fa le barricate e chiede a Matteo Renzi maggior rappresentatività nella formazione delle liste.



La direzione nazionale del Pd è stata aggiornata alle 20 di questa sera e non è difficile immaginare che sarà una notte di lunghi coltelli.



Tornando al centrodestra, sono stati dunque scongiurati i timori di quanti temevano che il Cavaliere avesse ceduto il collegio senatoriale di Cuneo alla Lega.



Se con il sindaco di Priocca Forza Italia chiude il cerchio, si fa più stretta la coperta per la Lega. Vedremo tra Giorgio Maria Bergesio e Roberto Mellano chi la spunterà, avendo avuto ulteriore conferma che il giovane Flavio Gastaldi ormai è lanciato in pista. Per uno dei due (ma non per entrambi) c’è posto nel listino proporzionale. Bisognerà tuttavia capire in quale posizione, visto che, oltre alle già richiamate quote rosa, anche le province di Asti e Alessandria vorranno una loro rappresentanza.



Seppur a fatica, dunque, il centrodestra sta riannodando la matassa.



Risulta che anche per l’inquieto deputato albese Mariano Rabino (Scelta Civica) sia stata trovata una collocazione sul collegio uninominale di Moncalieri, occupato in un primo tempo dalla consigliera regionale forzista Claudia Porchietto.



In queste ore di frenetiche trattative la sorpresa è comunque dietro l’angolo.



Lo diciamo non tanto per metterci al riparo da eventuali imprecisioni, quanto per documentare quanto la situazione sia mutevole di ora in ora.