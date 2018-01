Nuove recinzioni in legno per le aree di raccolta rifiuti a Sampeyre

I cassonetti raccolta rifiuti, carta e plastica non sono belli a vedersi.

A Sampeyre sono localizzati in aree centrali e popolate e spesso, pur assolvendo ad una necessaria funzione di igiene pubblica, stridono con l’ambiente circostante offrendo uno spettacolo non in linea con un comune turistico.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di sottrarre alla vista dei passanti lo spettacolo di contenitori ricolmi di rifiuti che, specialmente nella stagione estiva, attendono qualche giorno per essere svuotati dal servizio consortile del C.S.E.A., realizzando recinzioni in legno di queste aree.

Con un recente programma in delibera, dopo una prima recinzione sperimentale realizzata nell’area adiacente al ponte sul Rio Crosa in Via Roma in zona San Pietro, la Giunta ne ha individuate altre quattro che, in ordine di priorità, sono state elencate nell’area al bivio della Madonnina (all’entrata del paese subordinatamente al rilascio di nulla osta dell’ENEL- Distribuzione per l’arretramento dei cassonetti nella sua proprietà), nell’area attigua alla sede della Croce Rossa in Via degli Orti, nell’area in Via Vittorio Emanuele II (subordinatamente alla nuova bitumatura della sede stradale in attesa del finanziamento regionale) e, infine, nell’area delle strada interna della borgata Martini.

Il sindaco Domenico Amorisco ha dichiarato: ”E’ solo un primo programma di recinzioni che stiamo realizzando, ne seguiranno degli altri subordinatamente alle disponibilità finanziarie di bilancio. Di questo primo programma ne sono state realizzate già due, la recinzione dell’area adiacente al ponte sul Rio Crosa in Via Roma in zona San Pietro e quella dell’area attigua alla sede della Croce Rossa in Via degli Orti. L’arrivo della stagione invernale ed in particolar modo l’arrivo della neve ha impedito la realizzazione della recinzione dell’area della strada interna della borgata Martini che mi risulta già pronta per essere installata non appena le condizioni di innevamento dell’area interessata lo permetteranno. Le recinzioni le abbiamo volute in legno per un loro miglior inserimento nell’ambiente circostante non trascurando anche l’abbellimento delle pareti esterne con l’apposizione di piccole fioriere”.