Grandi novità nell'applicazione dei "Quad" nel settore agricoltura

La ditta Rocca Albino nasce a Carrù nel 1979 come officina di riparazione macchine agricole per poi allargare la propria attività anche alla produzione di prodotti specifici per l’utilizzo sui campi come quello di gruppi irroranti e diserbo. I prodotti in poco tempo hanno avuto grande successo fino a essere venduti in tutto il Piemonte e nella Liguria. Uno sviluppo che è continuato nel tempo, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche, molto importante, dal punto di vista qualitativo con una sempre maggior attenzione rivolta alla ricerca della qualità.

Nel 1995 l’azienda ottiene la prima certificazione Conama del HI EURO 600 e nel 2003 quelle HI EURO 800 - 1000 - 1200. È dal 2006 però che l’azienda, valutando la flessibilità dei Quad anche per uso lavorativo e utilitaristico, inizia ad occuparsi di questo settore, sfruttando l'esperienza maturata negli anni precedenti a questo mondo di forte sviluppo per il settore agricolo.

Si iniziò così lo sviluppo creando strumenti che ne esaltassero la polivalenza e che fossero abbinabili alle dimensioni più piccole di questi veicoli che potevano essere usate in tutti i settori dove i normali mezzi agricoli non potevano arrivare per le loro dimensioni e soprattutto per la loro versatilità. Ad esempio i frutteti, vigneti, noccioleti o uliveti ubicati in zone con una forte pendenza dove è fondamentale sposarsi agilmente e in piena sicurezza.

La ditta Rocca Albino ha lavorato per individuare un alternativo e innovativo approccio per lavorare su interventi in interfile molto strette, come nei vitigni, noccioleti o nei numerosi impianti di bambù gigante. Questo sistema per il diserbo localizzato con barra interceppi (applicabile al Quad) è dotato di fotocellule e permette di effettuare il trattamento sulla fila e di interrompere automaticamente la distribuzione del prodotto in corrispondenza della pianta coltivata per poi riprenderla subito dopo di essa. Un sistema che permette di svolgere in maniera automatizzata un lavoro che richiede molto tempo e molta attenzione, ottimizzando tutto il procedimento. Tutto questo evitando anche il compattamento del terreno, fenomeno frequente quando si utilizzano mezzi molto pesanti. Questo sistema può anche essere utilizzato con semplice operazione on/off dal veicolo e consente di trattare le piante; in pratica quando la fotocellula è in prossimità della pianta spruzza il diserbo. Un altro allestimento è quello per il trattamento dei prodotti antiparassitari alle varie colture in campo, ma la ditta produce anche un’applicazione multifunzionale con barra irroratrice per culture a spalliera tipo vigneto, kiwi, frutteto, la barra posteriore per diserbo a pieno ideali per campi per cereali e campi da golf. Sono disponibili anche allestimenti con impianti particolari per distribuire i prodotti biodinamici.





