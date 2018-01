"In Germania il mio spirito da ricercatrice è rispettato e apprezzato": la storia di Alice Margaria, da Fossano ad Halle

"La vita è quello che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti", diceva John Lennon in una delle visioni più genuinamente lucide e realistiche che siano mai state espresse a parole nel corso della storia dell'uomo.

Personalmente, credo davvero alla definizione del beatle. Ma esistono persone, e vite, per cui non è necessariamente così, costellate da una serie di obiettivi ben precisi e scandite dal loro progressivo raggiungimento.

E' un po' la storia di Alice Margaria, fossanese attuamente in forze al Max Planck Institute of Social Anthropology di Halle, in Germania. Ecco la nostra chiacchierata.

- Ciao Alice. Raccontaci un po' di te: come ci sei arrivata da Fossano ad Halle?

Il mio percorso da Fossano ed Halle è fatto di numerose tappe intermedie. Nel 2007, durante i miei studi universitari in giurisprudenza, ho colto l’occasione di aver vinto una borsa Erasmus presso un’università londinese per realizzare il mio desiderio di spostarmi all’estero.

Sono stata subito folgorata dall’animo cosmopolita di Londra, dove – al termine dell’esperienza Erasmus – mi sono trattenuta per altri due anni al fine di specializzarmi nel campo dei diritti umani. Dopo esperienze lavorative “sul campo” con organizzazioni inter- e non-governative in Bosnia e India, ho lavorato come docente in una università di Istanbul, città che ho lasciato pochi giorni dopo il colpo di stato. In occasione della nascita di mia figlia Aida Lucia nel 2016, mi sono ristabilita a Fossano per circa un anno e, dallo scorso settembre, sono (o meglio, siamo) ad Halle. In concomitanza con il mio incarico ad Istanbul e anche durante la mia permanenza fossanese, svolgevo attività di ricerca presso il Laboratorio dei diritti fondamentali, con sede a Torino.

In particolare, ho scritto un libro (in corso di pubblicazione con Il Mulino) che si interroga sul concetto di genitorialità in un’epoca come quella attuale in cui il progresso scientifico mette a disposizione tecniche procreative – come quella della maternità surrogata – che, pur avendo il vantaggio di permettere ad un numero crescente di persone di avere figli – comportano confusione su chi debba essere considerato genitore sul piano del diritto. Questa esperienza ha incluso anche un breve soggiorno al Max Planck di Halle volto a condividere i risultati preliminari della mia ricerca.

È proprio in quell’occasione che sono stata affascinata dall’approccio antropologico allo studio del diritto e dal profondo interesse – che è tipico dell’antropologia – per il contesto sociale e quindi per gli effetti concreti della legge nella nostra vita. Pochi mesi dopo, ho presentato domanda per una posizione di ricercatrice presso lo stesso istituto e sono stata selezionata. Così, non appena terminato l’incarico con il Laboratorio, mi sono trasferita ad Halle.

- Ti occupi di diritto di famiglia e diversità culturale e religiosa. Cosa significa, nei fatti?

Le famiglie di oggi sono diverse da quelle di una volta. Accanto alla famiglia ‘tradizionale’, composta da un padre e da una madre, uniti in matrimonio, e dai loro figli biologici, hanno fatto la loro comparsa le famiglie di fatto, quelle composte da persone dello stesso sesso e quelle create mediante la procreazione medicalmente assistita. Il fenomeno migratorio ha ulteriormente accelerato la moltiplicazione e la differenziazione delle realtà famigliari europee, facendo giungere nel nostro Continente modelli e pratiche a noi un tempo sconosciute.

Queste famiglie ed i loro membri sono portatrici di valori e tradizioni che, molte volte, gli ordinamenti giuridici europei – perché ancora fortemente ispirati ad una concezione tradizionale della famiglia e quindi pensati per regolare fenomeni di matrice europea – non contemplano, non riconoscono, o addirittura proibiscono. Si crea pertanto un gap tra le esigenze di riconoscimento e protezione che queste persone – in quanti titolari di diritti fondamentali, in primis il diritto al rispetto della loro vita famigliare – manifestano e le carenti risposte che un diritto non al passo coi tempi è in grado di offrire.

- Passiamo alla tua esperienza personale in Germania. Com'è stato spostarsi all'estero?

Se, per certi versi, il trasferimento in Germania è stato più semplice dei precedenti soprattutto perché accompagnata dalla mia famiglia, per altri, è stato più insidioso del previsto. Trovare e sistemare casa ha richiesto parecchio tempo perché il mercato locale offre soltanto immobili non ammobiliati e, inoltre, perché – nonostante la Germania sia abituata ad accogliere persone provenienti da Paesi stranieri – ad Halle almeno, sono ancora poche le persone che parlano inglese o altre lingue diverse dal tedesco.

Sul versante positivo, invece, i servizi di asilo nido – efficienti e non costosi – e, più in generale, l’assistenza statale a sostegno delle famiglie sono di gran lunga superiori alla media europea. Da questo punto di vista, quindi, davvero impeccabile.

- Il tuo lavoro al Dipartimento di Diritto e Antropologia ti ha aiutato nel ritagliarti uno spazio tuo?

Il Dipartimento di Diritto e Antropologia mi ha selezionata e assunta sulla base di un progetto di ricerca da me elaborato e quindi corrispondente ai miei interessi e alle mie ambizioni. Il mio unico compito è quello di realizzarlo e disseminarne i risultati mediante la pubblicazione di un libro. Godo quindi di una posizione privilegiata in quanto, a differenza di altri ricercatori, posso dedicarmi full time alla mia ricerca, senza alcun onere amministrativo o di didattica.

In poche parole, sono retribuita per coltivare una mia passione e per crescere professionalmente nel settore lavorativo e disciplinare che ho scelto. Sento pertanto che il mio spirito di iniziativa e la mia autonomia in quanto ricercatrice sono non soltanto rispettati, ma apprezzati e valorizzati.

- Quanto riesci a tornare in Granda? Rimpiangi mai di essere partita?

Il mio ultimo anno di vita a Fossano (prima dello spostamento ad Halle) mi ha fatto riscoprire un forte attaccamento alla realtà in cui sono nata e cresciuta tanto da spingermi ad acquistare una casa a Benevagienna che – nonostante la nostra vita altrove – considero la nostra “base”, dove torno non appena posso per rilassarmi ma anche per motivi lavorativi.

Lo scorso venerdì (19 gennaio), per esempio, sono stata relatrice ad un evento organizzato dal Comune di Fossano sul tema del doppio cognome, ovvero sulla possibilità di attribuire ai propri figli anche il cognome materno. Anche se impiegata all’estero, sento infatti il bisogno di condividere la mia conoscenza ed esperienza professionale partecipando – per quanto possibile – alla vita culturale della mia città natale.