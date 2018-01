Dopo varie peripezie ultimata la squadra dei candidati del centrodestra

Si è chiusa, più o meno con gli stessi travagli che hanno interessato il centrosinistra, la partita delle candidature del centrodestra per i collegi uninominali.



Sul collegio Alba-Bra-Mondovì-Fossano confermata l’indiscrezione della prima ora. Sarà Enrico Costa, parlamentare uscente, più volte esponente di governo, l’uomo cui “Noi con l’Italia”, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia affidano la loro sorte.



Costa dovrà vedersela con l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco del Pd e con un ancora misterioso esponente del Movimento 5 Stelle.



Sull’altro collegio camerale, Cuneo-Saluzzo-Savigliano, l’ha spuntata il coordinatore dei Giovani Padani, Flavio Gastaldi, leghista “salviniano” di stretta osservanza, 26 anni, elettricista, componente della Pro loco di Genola, paese dell’hinterland fossanese dove risiede.



Lo sfidante di centrosinistra su questo collegio è il viceministro uscente per le Politiche Agricole ed ex presidente nazionale delle Acli Andrea Olivero di “Civica Popolare”.



Anche in questo caso non ancora pervenuto il nominativo dei 5 Stelle.



Per quanto concerne l’unico collegio senatoriale del Cuneese, a difendere i colori del centrodestra sarà il sindaco di Priocca d’Alba Marco Perosino: dovrà vedersela con la quasi conterranea Marta Giovannini, avvocatessa di Alba e con un “grillino” non ancora identificato.



Per i collegi uninominali Luigi Di Maio e lo staff di vertice hanno avocato a sé la scelta. Solo in tarda serata o domattina si conosceranno i nomi.



Non ancora noti nemmeno i listini della Lega.



Secondo indiscrezioni, autorevoli ma che vogliono mantenere l’anonimato finchè non arriva il nulla osta, dovrebbe farne parte Giorgio Maria Bergesio (verosimilmente in quello del Piemonte 2 della Camera), mentre parrebbe escluso dalla corsa il sindaco di Envie, Roberto Mellano.



Per avere la certezza occorrerà comunque attendere il via ufficiale che arriverà da via Bellerio, dove Matteo Salvini sta ancora effettuando le ultime limature.