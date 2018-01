Viaggiare sereni con FAB SMS

Viaggiare: quale modo migliore per prendersi cura di sé e del proprio benessere?

Chi preferisce i piccoli viaggi dietro casa, chi ama partire alla scoperta di luoghi esotici: le differenze poco importano in termini di benefici per la salute dell’individuo. Secondo numerosi studi, infatti, viaggiare “allunga la vita”: senza addentrarci nei meandri della medicina, quel che è certo è che viaggiare la rende senz’altro più piacevole. Ritagliarsi del tempo per se stessi, entrare in una dimensione nuova, in cui sospendiamo le regole del quotidiano e veniamo a contatto con realtà anche molto diverse dalla nostra, offre infatti un’incredibile occasione per arricchire di energia il corpo e la mente, allentando lo stress. Quale che sia la destinazione scelta, un aspetto da non trascurare è quello dell’assistenza sanitaria: è questo uno dei tanti casi in cui emerge il valore dell’adesione a un piano mutualistico, che consente di affrontare serenamente ogni circostanza anche quando ci si trova lontano da casa. A parlarcene è Martina Guerra (vd. foto), Direttore Operativo della Società di Mutuo Soccorso FAB - Fondo Assistenza e Benessere, che opera senza scopo di lucro per tutelare la salute e il benessere dei suoi Soci, mettendo a disposizione - tra gli altri - numerosi servizi per vivere il viaggio all’estero in estrema sicurezza e tranquillità.

Direttore, i piani mutualistici mettono a disposizione numerosi servizi dedicati alla salute della persona. Quali sono quelli di maggiore interesse quando si è in viaggio?

Facendo riferimento ai piani mutualistici di FAB SMS posso dire, innanzitutto, che le prestazioni sono valide in tutto il mondo: è possibile richiedere una dichiarazione, redatta in doppia lingua italiana e inglese, che attesta la copertura anche all’estero rispetto a quanto previsto dal proprio piano sanitario. Prima di partire, inoltre, la Centrale Salute di FAB SMS è a completa disposizione del Socio per fornire informazioni quali la presenza di centri convenzionati nel luogo di destinazione, ma anche vaccinazioni e profilassi da eseguire per viaggi in paesi tropicali, medici o centri specializzati in medicina tropicale e infettivologica, informazioni specifiche sull’assistenza sanitaria all’Estero, in base ai trattati di reciprocità con Paesi UE ed extra UE.

Questi servizi sono a disposizione del Socio “prima di partire”. Una volta in viaggio, su che tipo di supporto può contare?

La rosa di prestazioni è molto ampia e varia a seconda del proprio piano mutualistico. Per esempio, esiste la possibilità di rientro sanitario, che avviene attraverso il mezzo ritenuto più idoneo a seconda della circostanza: in questo caso, la nostra Centrale Salute offre supporto nell’organizzazione del viaggio, con eventuale copertura delle spese che comprendono l’assistenza medica o infermieristica durante il tragitto, quando necessaria. Il rientro può riguardare, peraltro, anche le persone in viaggio con il Socio, comprese in copertura dall’adesione al piano.

Cosa succede se, invece, il Socio deve allungare i tempi del suo soggiorno all’estero per motivi di salute?

La maggior parte dei piani offerti da FAB SMS prevede la possibilità di supportare i famigliari nel caso in cui siano necessari, per esempio, il rientro di minori o il soggiorno al fianco del Socio. Esistono, poi, una serie di prestazioni ulteriori a tutela della salute e della tranquillità del Socio, sempre variabili in base ai diversi piani mutualistici offerti.

Può farci qualche esempio?

La disponibilità di un interprete nel momento in cui la comunicazione risulti difficoltosa, oppure di una seconda opinione medica: in questo caso, la nostra Centrale Salute raccoglie immediatamente la documentazione clinica e diagnostica necessaria, per poi provvedere all’eventuale traduzione in lingua inglese, e prendere contatto con medici e ospedali specializzati.

Quale ritiene che sia il “valore aggiunto” delle vostre prestazioni legate ai viaggi?

La differenza sta indubbiamente nella serenità con cui il nostro Socio può affrontare il suo viaggio - ovunque sia diretto e per tutta la sua durata - grazie al valore aggiunto che i nostri piani mutualistici offrono in caso di imprevisti di natura sanitaria. Non si tratta solo di avere la tranquillità della “copertura” delle spese, ma di “alleggerirsi” dal peso degli aspetti organizzativi, sapendo di poter contare sulla qualità in ogni prestazione. Ed è questo che più sta a cuore alla nostra Società di Mutuo Soccorso, che ha come obiettivo quello di accompagnare il Socio in un percorso di salute e benessere ovunque si trovi, contribuendo alla sua serenità in ogni circostanza e in ogni momento della sua vita.

Info:

www.fondoassistenzaebenessere.it