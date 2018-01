Saluzzo, Castiglia, incontro di scrittura, pittura e musica sul tema del paesaggio

A due mesi dalla sua inaugurazione, la mostra "La scelta di Giulio" dedicata al paesaggista piemontese Giulio Boetto, propone un interessante confronto tra scrittura, pittura e musica, sul tema del paesaggio. Con uno scrittore, un musicista e un artista/giornalista, rispettivamente Giorgio Caponetti, Marco Robino, Giosue’ Boetto Cohen.

Cosa può legare queste tre figure? Il paesaggio. Quello raccontato o impresso nelle pagine di un libro come "Quando l'automobile uccise la cavalleria", quello disegnato e narrato in un quadro, quello descritto dalla musica, arte capace di evocare la forza dell’immagine attraverso le note.

Saluzzo ospita, all’interno della mostra “La scelta di Giulio”, domenica 4 febbraio alle 11 nel Salone Rovasenda ad ingresso libero, un incontro dedicato al tema del figurativo e del paesaggio.

Un’ occasione per il pubblico e gli appassionati di incontrare e ascoltare professionisti che raccontano il valore del paesaggio attraverso linguaggi differenti, linguaggi che sanno incontrarsi e mescolarsi.

Differenti punti di vista per raccontare ciò che ci circonda. Dal figurativo del pittore Giulio Boetto al figurativo della scrittura di Caponetti, passando per la musica: Marco Robino “ quando la musica è figurativa” arrivando a Giosuè Boetto Cohen “scrivere e musicare “La scelta di Giulio”.

Ingresso libero all’incontro. Ingresso alla mostra 5 euro. L'evento sarà aperto fino ad aprile con i seguenti orari sabato 14,30-18, domenica e festivi 10,30-12,30 e 14,30-18. Per informazioni: info@ur-ca.it +39 347 0559775 - +39 320 8698957 - Associazione di Promozione Sociale UR/CA Casa Laboratorio.

Giorgio Caponetti è nato a Torino nel 1945, laureato in lettere e filosofia ha una brillante carriera da pubblicitario, firma importanti campagne nazionali e internazionali vincendo anche il premio Sipra 1969 per la miglior regia. Sceneggiatore e regista di molti spot internazionali, si dimostra autore eclettico, nel 1974 trasferisce nel Monferrato e poi in Maremma per diventare allevatore e addestratore di cavalli, istruttore d’equitazione, regista e conduttore di spettacoli e documentari equestri. Negli anni ‘89/’90 collabora con “linea Verde” (Rai1) e con la rivista "Airone” disegnando itinerari a cavallo in Italia. Tra i suoi principali lavori, apprezzati dal pubblico e dalla critica, c’è sicuramente il suo primo romanzo, “Quando l’automobile uccise la cavalleria”, giunto ormai alla settima ristampa, in cui racconta la storia segreta della nascita della Fiat; “Due belle sfere di vetro ambrato” inaugura la serie di avventure di Alvise Pàvari dal Canal, esperto di cavalli e grande viaggiatore, pericolosamente sensibile alle donne e al mistero. Il secondo romanzo della serie, “Venivano da lontano”, ci riporta all’epoca degli etruschi e si svolge a Tuscania. Con “La carta della regina”, Alvise lascia Venezia per immergersi in un’avventura siciliana. “La disfida” è ambientato in terra di Puglia tra i giorni nostri e cinquecento anni fa.

Marco Robino, fondatore degli Architorti, gruppo musicale e, al tempo stesso, progetto culturale. Autore da oltre dieci anni delle colonne sonore di opere e lungometraggi di Peter Greenaway, degli allestimenti alla Venaria Reale e dell'installazione del Sarcofago degli Sposi per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Genus Bononiae a Bologna.

Giosuè Boetto Choen, giornalista regista e autore televisivo italiano. Vanta la realizzazione e conduzione di molti programmi culturali per la Rai quali Intorno a Noi, La storia siamo noi, Unomattina, La macchina della verità, Mosaico, L'Italia tra le stelle, Spazio libri, Cento anni di Fiat, Volava l'anno, La storia siamo noi, Dixit - Qualcosa da dire e Magazzini Einstein. Giornalista per Il Corriere della Sera e pubblicitario prima con Armando Testa e poi con Emanuele Pirella. L'impegno costante con musei e mostre internazionali, lo ha portato realizzare allestimenti digitali, ricostruzioni e cartoni animati 3D. Nel 2000, per il CINECA di Bologna e la RAI ha scritto e condotto "High Tech Pompei", la prima ricostruzione digitale della città come virtual set televisivo. Del 2009 è Big Bang, 14 miliardi di anni in otto minuti, il primo documentario stereoscopico 3D per un museo italiano. Ancora per CINECA, ha scritto e diretto il primo cartone animato 3D pensato per un museo europeo "Apa alla scoperta di Bologna”.

Nel 2014, per il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e Genus Bononiae ha ideato il concept della mostra "Il viaggio oltre la vita: gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale". In entrambi i musei è proiettato il nuovo film d'animazione 3D "Ati alla scoperta di Veio" di cui ha curato soggetto e regia, con la voce di Sabrina Ferilli. A Bologna ha realizzato, in prima mondiale, l'installazione dedicata al Sarcofago degli Sposi, che abbina per la prima volta uno spettacolo in 3D Architectural Mapping all'uso di una grande piramide ologrammatica.