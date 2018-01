Attrezzatura per l’oculistica di Alba

“L'oftalmoscopio è uno strumento fondamentale per un oculista, un po' come il fonendoscopio per un cardiologo e, per questo motivo, il dono del Lions Club Alba Langhe – che ringrazio - ci è molto gradito” così afferma il dott. Alberti, che aggiunge “Il retinoscopio invece è estremamente utile in caso di utilizzo con i pazienti più piccoli, essendo – se utilizzato in modo opportuno – una valida alternativa ai macchinari ingombranti che spesso mettono un po' di paura ai bimbi. All'interno del nostro reparto vi sono diversi professionisti specializzati in oculistica pediatrica e la strumentazione donata dai Lions albesi sarà di grande utilità proprio in questo ambito”.