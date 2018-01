Anche il comune di Farigliano è ufficialmente operativo in Anpr, l'anagrafe digitale

Da oggi il Comune di Farigliano è a pieno titolo incluso nell’elenco dei comuni “subentrati in ANPR”.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale che ha sempre supportato le scelte dell’Ing. Andrea Tardivo, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune, la Prefettura di Cuneo e la Software House Siscom Spa di Cervere che, da oltre dieci anni, si occupa degli applicativi demografici in uso presso il Comune di Farigliano.

Si tratta di un passaggio storico, una sorta di rivoluzione copernicana nella gestione dei Servizi Demografici di tutta Italia, cui si è giunti dopo accurate verifiche sugli elementi presenti nella banca dati comunale L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente, al più tardi entro il 2019, le anagrafi comunali (vedi https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/anpr).

È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine,dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

L'ANPR consentirà di: evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.

Inoltre la centralizzazione dei dati anagrafici semplifica il circuito di emissione della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Cambiamenti nei rapporti con i Cittadini

Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni e può verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati. Questo significa che: le informazioni in ANPR devono essere sempre attuali e corrette. ANPR è la banca dati di riferimento: il software anagrafico del comune deve assicurarsi di aggiornare ANPR con successo prima di rendere effettiva qualsiasi modifica nell'anagrafe locale. non è consentito effettuare modifiche con effetto retroattivo, se non nei casi previsti dalla normativa. In caso contrario, infatti un cittadino potrebbe trovarsi in possesso di un certificato emesso da uno sportello di un altro comune a tutti gli effetti valido, ma non corretto, o il dato potrebbe essere stato usato nel frattempo da un ente convenzionato, con effetti più o meno gravi sulla persona.

Cambiamenti nei rapporti con altri Comuni e Pubbliche Amministrazioni

Quando un Cittadino richiede il cambio di residenza presso il nostro comune, se il comune di origine è già transitato ad ANPR, il modulo APR/4 utilizzato oggi per comunicare l'iscrizione presso la nostra anagrafe non deve essere più inviato. ANPR invia automaticamente una notifica al Comune di provenienza Nel caso invece in cui il comune di origine non sia già subentrato in ANPR, si continuano ad utilizzare le stesse procedure usate fino ad oggi. Allo stesso modo, se un nostro cittadino cambia residenza verso un altro comune già presente in ANPR, il nostro sistema riceverà e processerà la relativa notifica in automatico. Al momento del cambio di residenza non è più necessario registrare la targa dei veicoli e il numero della patente dei soggetti interessati. La Motorizzazione riceve direttamente la notifica del cambiamento e invia, alla nuova abitazione, i contrassegni da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo alla nuova abitazione. ANPR sostituisce integralmente “ANAG AIRE”. A partire dal subentro i dati dei cittadini residenti all'estero sono gestiti direttamente con ANPR. Sono in corso di realizzazione nuove interfacce tra i sistemi CIE e ANPR, che nei comuni migrati consentiranno di leggere in automatico molte informazioni in più, come per esempio i dati dei genitori per i minorenni - quando disponibili e utilizzabili. Queste interfacce poi, per tutti i comuni, consentiranno ai sistemi CIE di utilizzare la migliore fonte dati disponibile (ANPR, INA-SAIA, Anagrafe Tributaria, AIRE).

I sistemi INPS ricevono direttamente i dati da ANPR. L'allineamento con l'Anagrafe Tributaria e l'emissione dei codici fiscali avviene normalmente in automatico, secondo le operazioni anagrafiche effettuate. Inoltre, è importante evidenziare che è prevista l'integrazione diretta con ANPR di tutti gli Enti che erogano Pubblici Servizi che necessitano accesso al database anagrafico nazionale. Questo documento verrà quindi aggiornato man mano che il processo di integrazione sarà completato.